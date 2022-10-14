دبي: زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الجمعة جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022.

وكان في استقبال سموه الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، حيث أصطحب سموه في جولة في أروقة الجناح وأطلعه على المشروعات التي تعرضها حكومة الشارقة ضمن مشاركتها في الحدث الدولي.

يضم جناح حكومة الشارقة في جيتكس مشاركة بلدية مدينة الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وهيئة الشارقة للآثار، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية مدينة كلباء، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة المالية المركزية في الشارقة، ومكتب الشارقة الرقمية.

وعرضت حكومة الشارقة 15 مشروعا ومبادرة تقدمها 10 جهات حكومية من خلال الجناح الواقع في قاعة أرينا المركز التجاري، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2022. توفّر تلك المشروعات والمبادرات خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

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