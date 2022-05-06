الدائرة تسلط الضوء مع شركائها على ركائز السياحة للمدينة بما فيها المأكولات والثقافة والفعاليات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الـتاسعة والعشرين لمعرض سوق السفر العربي، لتستعرض من خلاله العروض المتنوعة والمقومات السياحية التي تتمتع بها دبي، إلى جانب أحدث المبادرات الإبداعية التي تسهم في نمو قطاع السياحة وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً.

ويأتي تنظيم المعرض لتسليط الضوء على عودة النشاط لقطاعي السياحة والسفر حول العالم وتجاوز تداعيات الجائحة العالمية، بالإضافة إلى أبرز التحديات المستقبلية المحتملة التي تنسجم مع شعار المعرض لهذا العام "مستقبل السفر والسياحة الدولية". إذ تسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات والرؤى والأفكار مع المشاركين والزوار، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

ويشهد جناح دبي رقم (ME-3110) بحلته الجديدة في القاعة 3 ضمن مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة أكثر من 100 شريك وممثل عن الجهات الحكومية، والفنادق، وشركات إدارة الوجهات، ووكالات تنظيم الرحلات، إلى جانب أكثر من 290 متخصص في السياحة من مختلف أنحاء العالم تمت استضافتهم خصيصاً للمشاركة في هذا الحدث. كما يسلط الجناح الضوء على أبرز أنشطة الجهات الحكومية والشركاء في القطاع، ومنهم شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الصحة بدبي، مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، وبلدية دبي، ودبي للثقافة، ومجموعة أكور، وماريوت الدولية.

وتعليقاً على المشاركة في المعرض، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يُعدّ سوق السفر العربي منصةً مهمةً لقطاع السياحة في المنطقة والعالم، ويهدف إلى الارتقاء به، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تمت مواجهتها في المرحلة الماضية وكذلك الخطوات التي اتخذتها مختلف الوجهات للحد من آثار الجائحة، والتطلع قدما نحو المستقبل، كما سيتم تسليط الضوء على استراتيجية التعافي السياحي التي انتهجتها دبي في المرحلة السابقة والتي أثمرت بنجاحات استثنائية استقطبت اهتمام العالم".

وأضاف كاظم قائلا: "تلعب دبي وبالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص دوراً رئيسياً في تعافي قطاع السياحة العالمي والسعي لاستعادة زخمه، وذلك في إطار سعينا للمساهمة في تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للحياة والعمل والزيارة".

وتابع كاظم بقوله: "نحرص من خلال دورنا كأحد أبرز شركاء هذا الحدث العالمي أن نستفيد من كافة الفرص التي يوفرها، وذلك من خلال التواصل الدائم مع مجتمع السفر والسياحة العالمي، وبحث سبل التطوير والتوسع في الأسواق المهمة، إضافةً إلى تسليط الضوء على عروض مختلف الوجهات السياحية التي تسهم في ضمان استمرارية ريادة دبي بين أبرز وجهات السفر الآمنة في العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن دبي تصدرت قائمة "تريب أدفايزر" كأبرز الوجهات الشهيرة الأكثر تفضيلاً للمسافرين لعام 2022، وأيضا حلّت في المركز الأول لمحبي أجواء المدن حول العالم، والرابع لمحبي الطعام. ولهذا، فإن قطاع المأكولات سيكون واحداً من أهم الركائز التي تتصدر المشهد في سوق السفر العربي 2022، إلى جانب الوجهات الثقافية المتنوعة، وجدول الفعاليات الحافل، وكذلك المبادرات المرتبطة بإعطاء تأشيرات الدخول التي توفر للمسافرين وكذلك الموهوبين خيارات أكثر مرونة لزيارة الإمارة والإقامة بها، فضلا عن التشجيع على زيارة دبي بوصفها الاختيار الأول لمسافري الأعمال والترفيه.

وستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي باطلاع زوار جناح دبي بآخر مستجدات مشهد المأكولات في المدينة، انسجاماً مع جهودها المستمرة للارتقاء بمكانة الإمارة باعتبارها عاصمة فنون الطهي بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع وصول دليلي "ميشلان" و"غولت آند ميلو"، وتواجد 16 مطعماً بها على قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستسلط الدائرة الضوء أيضا على المبادرات التي تم إطلاقها في الفترة الماضية وهي "دبي تبادر" للاستدامة، الهادفة إلى تشجيع المجتمع على الحدّ من استخدام المواد البلاستيكية وتقليل الاعتماد على القوارير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة. ومن جهتها تستعرض "كلية دبي للسياحة" برامجها ودوراتها التعليمية المتنوعة والشاملة المقدمة لشركاء السفر والتجارة، فضلاً عن دور الكلية في صقل مهارات الشباب وإعداد جيل جديد يقود قطاع السياحة بدبي ويواصل مسيرة نموه.

وستتمكن الدائرة من الاستفادة من هذه المنصة المهمة للتعريف بمهرجاناتها وفعالياتها مثل "مهرجان دبي للمأكولات"، الذي ينطلق خلال الفترة من 2 وحتى 15 مايو الجاري. إضافة إلى المهرجانات والفعاليات الأخرى التي تعزز من ريادة دبي باعتبارها وجهة عائلية بامتياز على مستوى العالم، حيث سيكون الجمهور والزوار على موعد مع الدورة الـ 25 من "مفاجآت صيف دبي"، والذي يتزامن بدوره مع الاحتفال بالعام العاشر على إطلاق "جدول فعاليات دبي"، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة.

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