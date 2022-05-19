لتعريف الجمهور بخدماتها قبيل افتتاحها الرسمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك مكتبة محمد بن راشد، أحد أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي، في الدورة الـ 31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تأتي مشاركة المكتبة في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بهذه المبادرة الرائدة، التي تمثل قيمة أدبية وعلمية وفكرية مضافة تسهم في رسم ملامح مستقبل المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة الدولة كحاضرة ثقافية ومنارة معرفية تستقطب الباحثين والأدباء والمفكرين والمبدعين من المنطقة والعالم.

وستكشف المكتبة من خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لأول مرة، النقاب عن مرافقها وخدماتها وأحدث التقنيات التي تتبناها المكتبة، كما ستتيح الفرصة لزوّار منصتها للتسجيل المسبق في عضويتها من خلال الأجهزة المتوفرة على المنصة.

وحول المشاركة صرّح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «تمثّل مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يمثل منبر ومنصة إقليمية ودولية رائدة تجمع سنوياً أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فرصة مثالية لتسليط الضوء على خدمات مكتبة محمد بن راشد ورؤيتنا وتطلعاتنا لتطوير حلول مبتكرة تسهم في ضمان تعزيز التأثير الإيجابي والبنّاء للمكتبات العامة في الحراك الثقافي محلياً وإقليمياً على كافة الصُعد».

وأضاف معالي «المر»، «أن المكتبة تعبر بوضوح عن الفكر المستدام والمتجدد للقيادة الرشيدة في الارتقاء بالمعرفة ولاشك أنها ستسهم في دعم ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026، مشكّلةً محطة مهمة وملهمة لتحفيز شغف المعرفة لدى النشء وإلهام الأجيال الصاعدة للتعلم، وتوسيع آفاقهم المعرفية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للثقافة»، مؤكداً «أنَّ المكتبة ستسهم في تغيير مفهوم مكتبات القرن الحادي والعشرين لتعبر عن الاتجاهات المستقبلية للجيل القادم من المكتبات».

يذكر، أنَّ مكتبة محمد بن راشد، التي أُنشئت على مساحة تغطي أكثر من نصف مليون قدم مربع ما بين مساحة الأرض ومساحة المبنى، تعد واحدة من أكثر المباني المميزة في الشرق الأوسط؛ حيث صُممت على شكل رحل، وهو مسند الكتب على شكل X، والمستخدم في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وتتكون من سبعة طوابق بالإضافة إلى طابقي الأرضي والقبو، مع توفير بيئة هادئة ومحفّزة للجمهور.

وتعد مكتبة محمد بن راشد، أحد أكثر المكتبات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم؛ حيث تعتمد على أحدث التقنيات ، ومن بينها الذكاء الاصطناعي (AI)، والواقع الافتراضي المعزز (AR)، والتصوير المجسم (الهولوجرام)، ونظام التعقب بموجات الراديو (RFID)، والروبوتات الذكية.

#بياناتحكومية

- انتهى -