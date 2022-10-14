تستهدف تطوير الخدمات وتقديم تجربة متعاملين حكومية سلسة ومتكاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل حكومة أبوظبي استعراض أحدث مبادراتها ومشاريعها الرقمية النوعية خلال معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022"، حيث كشفت دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية عن آخر التحديثات في مشروع أدوات تطوير منصة "تم" TAMM OS (2.0)، والذي يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من تطوير خدماتها بطريقة موحدة وسهلة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، وبما يضمن تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلّعاتهم.

وشهد جناح حكومة أبوظبي في "جيتكس العالمي للتقنية 2022" الكشف عن النسخة الثانية من أدوات تطوير منصة "تم"، والتي جرى تصميمها من أجل تبسيط عملية تطوير الخدمات والرحلات الحكومية الرقمية وإطلاقها عبر المنصة، وذلك بالاعتماد على نظام تصميم موحد ومشترك عبر كافة الجهات الحكومية، مما يضمن سهولة وسرعة توافر الخدمات الحكومية للجمهور بشكل رقمي، بالإضافة تقليل النفقات بصورة كبيرة وتسريع وتيرة تطوير الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من خبرات المستخدمين النهائيين.

وقالت سعادة عائشة ابراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية "أن أدوات تطوير منصة "تم" تأتي في إطار المساعي الحكومية الهادفة إلى منح المتعاملين تجربة حكومية موحدة تضمن حصولهم على خدمات رقمية عالية الجودة والكفاءة عبر مختلف القنوات الرقمية، وبما يحقق التكامل والتعاون التشغيلي بين مختلف الجهات لتلبية متطلبات المتعاملين واختصار الوقت والجهد.

وأكدت المرزوقي أن منظومة "تم" تمكّن كافة الجهات الحكومية في أبوظبي للاستفادة من الخصائص والمزايا التي توفرها الأدوات الرقمية المبتكرة في سبيل تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وسلسة وفق معايير موحدة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على توحيد تجربة المتعاملين ضمن منصة "تم".

وقد تم إطلاق مشروع "أدوات تطوير منصة تم" النسخة الأولى في عام 2021 بمشاركة 4 جهات حكومية، وبعد نجاحه انضم للمشروع 33 جهة حكومية في العام 2022 في نسخته الثانية. ومنذ إطلاق المشروع العام الماضي، شارك 1500 متخصص في لجان وفرق عمل المشروع، كما شارك أكثر من 800 من مطوري الجهات الحكومية في ورش عمل تدريبية، وقد أسهم مشروع "أدوات تطوير منصة تم" في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدّمة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وقد أثمرت الجهود المبذولة حتى الآن في تقديم أكثر من 700 خدمة حكومية على منصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" لخدمة سكان ومجتمع الإمارة سواء من المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين أو الزوار.

وقال ناجي المصعبي، مدير إدارة منصات الخدمات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية: "تتضمن النسخة الثانية من أدوات تطوير منصة "تم" أكثر من 20 ممكناً رقمياً مشتركاً تتيح الإمكانية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية بما يثري تجربة المتعامل، كما أنها تتطلّب وقتا وجهدا أقل في البرمجة. وتُسهم أدوات تطوير منصة تم في خفض النفقات المتعلّقة بتطوير الخدمات الحكومية ، وذلك من خلال التحليل الشامل للمعطيات، وتسهيل الوصول إلى الممكنات الرقمية التي تدعم تطوير الخدمات الحكومية ".

كما تساهم أدوات تطوير منصة تم في اختصار الوقت بشكل كبير، حيث يتم تطوير المكوّنات مرة واحدة لتكون متاحة للاستخدام في عمليات تطوير الخدمات لمختلف الجهات، كما يمكن للمطورين نشر الخدمات الجديدة وتحديث الخدمات الحالية بضغطة واحدة، فيما يمكن تشغيل الخدمات بسهولة بفضل وجود محرك يعمل على استدعاء وتشغيل البرمجيات الخاصة بالخدمة بشكل أحادي لتقليل الضغط على أجهزة خوادم الشبكة.

يذكر أن أدوات تطوير منصة تم" توفر مجموعة من المزايا المهمة والفعالة والتي تساهم في الارتقاء بمعايير الخدمات الحكومية لجميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، بما يشمل المساعدة في إطلاق خدماتها الحكومية الرقمية عبر منصة "تم" بسهولة وسلاسة، وتوفير مكونات تطوير جاهزة للاستخدام المباشر، تشمل منصة الدفع الرقمي، وخرائط وروبوتات الدردشة، والتقويم، وغيرها من المكونات الأخرى المتاحة للاستخدام من قبل جميع الجهات الحكومية، فضلاً عن المساعدة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لدمج كافة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية في أبوظبي ضمن منصة شاملة وموحدة.

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نبذة عن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"

تستهدف منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، تمكين سكان أبوظبي من الوصول إلى وإنجاز مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة. وتركز "تم"، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، على تحقيق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال إحداث تحولات إيجابية في نماذج تقديم الخدمات من خلال اتباع نهج يتمحور حول متطلبات المتعاملين. وتهدف منظومة الخدمات الحكومية الموحدة إلى الارتقاء بتجارب المتعاملين من خلال توظيف