في إطار جهوده لإرساء قطاع نقل ذكي ومستدام

أبوظبي– أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي، في معرض "جيتكس للتقنية 2022"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، والذي يُعد من أبرز الفعاليات التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

ويستعرض المركز خلال هذه المشاركة أحدث مبادراته وخدماته الذكية وعدداً من المشروعات المبتكرة التي تواكب التطور التقني الحاصل في قطاع النقل وتلبي تطلعات المتعاملين والمجتمع وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم، حيث تسهل حركة تنقلاتهم اليومية وتوفر الوقت والجهد عليهم، كما تدعم التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي من خلال تطبيق الحلول الابتكارية لرفع كفاءة قطاع النقل العام وخفض التكاليف التشغيلية وانبعاثات الكربون. وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الحكيمة في أن تصبح مدن إمارة أبوظبي مدناً ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط العيش فيها.

ومن المشاريع والخدمات التي يعرضها المركز في "جيتكس"، مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات بأبوظبي، في مرحلته الثانية، والذي يأتي في إطار استراتيجية التنقل الذكي بإمارة أبوظبي. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل من جهة، وشركة "بيانات" المزودة لمنتجات وخدمات البيانات الجغرافية والمكانية الشاملة، ومجموعة G42 العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من جهة أخرى. ويتضمن المشروع مبدئياً أسطولاً يضم مركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية “TXAI” التي تمثل أولى مركبات الأجرة المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات، وخدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini Robobus) إضافة إلى تشغيل عدد من المحطات لشحن المركبات في جزيرتي ياس والسعديات، وتشغيل نظام النقل الجماعي (ART) خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما يستعرض مركز النقل المتكامل في معرض جيتكس، نظاماً ذكياً متكاملاً لقياس أوزان الشاحنات أثناء سيرها على الطرق بهدف التأكد من السلامة الفنية للشاحنات وعدم تجاوز الحمولات المسموح بها لما لذلك من تأثير على سلامة الطريق وأصول البنية التحتية، كما يمكن هذا النظام من الرقابة على أوقات استخدام الطرق من قبل المركبات الثقيلة، وجمع بيانات موثوقة ودقيقة عن وزن وأبعاد وأنواع الشاحنات التي تستخدم شبكة الطرق.

ويتكون النظام من مجسات إلكترونية تمكن من الكشف عن الأوزان الثقيلة باستخدام مستشعرات ذكية، ونظام القياس بالليزر ثلاثي الأبعاد باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد لتحديد طول المركبة وحجمها وعدد المحاور والإطارات المزدوجة والسرعة ، إضافة إلى نظام التقاط لوحة الأرقام باستخدام كاميرات ANPR، ومراقبة الموقع باستخدام كاميرات CCTV. وتكون هذه الأنظمة مربوطة بغرفة التحكم المركزية بواسطة شبكة من الالياف الضوئية.

يأتي هذا المشروع بهدف التأكد من جميع عناصر السلامة في المركبات الثقيلة ورفع كفاءة السلامة المرورية للشاحنات وإنفاذ اللوائح والأحكام التشريعية الخاصة بنقل البضائع ومركبات الشحن المحملة بشكل غير قانوني، لمنع إلحاق الضرر بسلامة مستخدمي الطرق والبنية التحتية، كما يدعم الجهود المبذولة لتعزيز انسيابية حركة نقل البضائع من خلال استخدام أنظمة النقل الذكية لتعزيز آلية عمل محطات الكشف عن الأوزان الثقيلة.

إلى ذلك أكد مركز النقل المتكامل أن المشاركة في معرض جيتكس تتيح فرصة قيّمة للتواصل مع المتعاملين والمجتمع والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الخبراء والمتخصصين في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي للاطلاع على أحدث المنتجات والفرص في هذا المجال ضمن سعيه المتواصل لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في خدمات النقل العام وصولاً إلى منظومة نقل ذكية، متكاملة ومستدامة، تعود بالنفع والفائدة على المجتمع والاقتصادي المحلي.

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