انطلاقاً من شراكتها الاستراتيجيّة للحدث العالمي

سلطان بطي بن مجرن وداوود الهاجري يفتتحان فعاليات المعرض ويطلعان على أجنحة عدد من الجهات المشاركة

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: افتتح سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، اليوم، فعاليات معرض سيتي سكيب 2022، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمرّ حتى 23 نوفمبر الجاري، وقد اطلعا على أجنحة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض.

وكونها الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث العالمي؛ تستعرض أراضي دبي باقة من المشاريع والمبادرات والخدمات العقاريّة المستدامة والمبتكرة في جناحها الخاص، انطلاقاً من رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية في ترسيخ مكانة إمارة دبي وجهة عقاريّة أولى على مستوى المنطقة والعالم، وتعزيز الجاذبيّة الاستثماريّة للقطاع العقاري، ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في هذا الشأن.

ويُعقد سيتي سكيب لهذا العام بحلة جديدة، تركّز من خلالها على تعزيز التواصل بين المشترين الأفراد، والاستشاريين، والمستثمرين في العقارات الخاصة من جهة، وأكبر شركات التطوير العقاري ومؤسسات الوساطة العقارية من جهة أخرى.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن: "تُواصل إمارة دبي مسيرتها الرائدة والمستدامة في مجال التنمية والتطوير العقاري، الأمر الذي جعل منها وجهة مفضلة على مستوى العالم، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتيّة متكاملة، وخدمات على مستوى عالٍ من الاحترافية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".

وعبّر بن مجرن عن سعادته بهذا الحدث العالمي الذي بات يشكّل أيقونة عالميّة في المشهد العقاري بفضل ما يوفره من فرص ثمينة للمشترين والمستثمرين والمطورين العقاريين على حدّ سواء، متمنياً أن يحقق الأهداف الاستراتيجيّة المرجوّة منه.

وتسلّط دائرة الأراضي والأملاك في دبي الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الجديدة التي من شأنها أن تخدم القطاع العقاري في الإمارة، ومنها مشروع تصنيف المباني، ومبادرة فتح حساب لغير المقيمين عبر بنك الإمارات دبي الوطني، ومشروع تمليك، وكتاب المستثمر.

وسيتم خلال الحدث كذلك عرض العديد من الخدمات العقاريّة التي توفّرها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتسهيل تجربة المتعاملين والمستثمرين على حد سواء، بما ينسجم مع كون الإمارة وجهة عقارية مثالية ومدينة مفضّلة للعيش والعمل والزيارة على حدّ سواء، ومن هذه الخدمات: خدمة تسجيل القاطنين في محفظة الملاك والمستأجرين ضمن "عقود تجاري". ومبادرة الأمين العقاري، بحيث يتم ّتقديم خدمات الدائرة بالشراكة مع القطاع الخاص وباشتراطات خاصة، إلى جانب توفير كافة التسهيلات والدعم لهم لتقديم خدمات سبع نجوم. و"مستشار الخدمات العقارية"، عبر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على كافة استفسارات وشكاوى المتعاملين دون الحاجة الى زيارة مبنى الدائرة، من خلال توفير قاعدة بيانات بالأسئلة الأكثر شيوعاً وعقد المقابلات والاجتماعات عن بعد من خلال مواعيد مسبقة.

وإلى جانب ذلك، تستعرض الدائرة أيضاً مشروع ربط التصنيف مع الإيجارات بالتعاون مع شركة CBRE، عبر تطوير منظومة الإيجارات من خلال الربط مع قاعدة بيانات الدائرة، وتحديداً بيانات "تصنيف المباني" وبيانات "إيجاري"، لدراسة احتياجات السوق وتحديث الحاسبة الإيجارية حسب أفضل الممارسات. بالإضافة إلى تسليط الضوء على خدمات تطبيق "دبي ريست".

من جهة أخرى ستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الحدث العالمي بتكريم أسرع 10 مشاريع منجزة في عام 2021، إلى جانب تكريم الوسطاء العقاريين البالغ عددهم عدد 60 وسيطاً. بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيّات التعاون ومذكرات التفاهم مع القطاع الخاص على هامش المعرض.

وتؤكّد دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مشاركتها في سيتي سكيب دبي 2022، حرصها الدائم والمستمرّ على تعزيز حضور القطاع العقاري للإمارة في المشهد الاقتصادي العالمي انطلاقاً من كونه أحد أهمّ أسواق العقارات على مستوى العالم، إلى جانب عملها الدؤوب في تطوير خدماتها وكوادرها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالميّة المتبعة في هذا الشأن.

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