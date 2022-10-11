خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي: مشاركة مميزة تحقق الاستفادة وتسخر التقنية لخدمة الجمهور

دبي: استقبل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة الذي اطلع خلال جولته في جناح حكومة الشارقة على المبادرات والمشاريع التي تقدمها الجهات الحكومية وتوفّر خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

وأشاد سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي بالمشاركة المميزة لحكومة الشارقة في جيتكس 2022. وقال سعادته "المعرض اليوم يجمع كل ما هو جديد في عالم التقنيات، ومشاركة مهمة في هذا المعرض الذي يشهد مشاركة 15 مشروعا من حكومة الشارقة، وهي مشاريع مميزة ومهمة تُفيد المتعامل بشكل خاص، وهذا بالفعل ما نحتاجه من التقنيات الحديثة، ونتطلع إلى التواجد بصورة أكبر في مثل هذه المعارض، لتحقيق الاستفادة وتسخير التقنية لخدمة الجمهور".

وشهد جناح حكومة الشارقة في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 زيارة الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، بالإضافة لزيارة وفد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الذي ضم في مقدمته سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة علياء السويدي، مدير المكتب وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، بالإضافة لزيارة سعادة صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وسعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

ويضم جناح حكومة الشارقة في جيتكس، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة، 14 أكتوبر الجاري، مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للآثار، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية مدينة كلباء، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة المالية المركزية في الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومكتب الشارقة الرقمية.

ويجسد تصميم جناح الشارقة شعار مشاركة حكومة الشارقة "معاً لتكامل الإنسان مع التقنية" بهدف توفير تجربة مميزة للزوار تضمن تفاعلهم المباشر مع التقنيات المعروضة، فضلاً عن عقد حلقات نقاش مع الشركاء من دولة الإمارات ومن جميع دول العالم المشاركة.

وتعمل اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 مع الجهات الحكومية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المشاركة في المعرض لتطوير البنية الرقمية للإمارة بما يتجانس مع التطور الرقمي في العالم واحتياجات المتعاملين، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير آليات التواصل معه لخدمة المجتمع والزوار، واستقطاب المزيد من المستثمرين للعمل في بيئة متكاملة، توفر جميع أسباب النجاح والتقدم المستدام.

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