دبي، الإمارات العربية المتحدة: أجرى مختبر هيئة كهرباء ومياه دبي المركزي آلاف الفحوصات لمياه الشرب في العام 2022، للتحقق من توفير مياه شرب ذات جودة عالية للمستهلكين في دبي، مطابقة لأفضل المعايير العالمية بصورة مستمرة. كما أجرى المختبر عدداً كبيراً من الفحوصات والاختبارات البيئية والبتروكيميائية، والاختبارات الروتينية وغير الروتينية للتأكد من امتثال مياه الشرب لأعلى المعايير الفيزيائية والكيميائية والحيوية.

وبفضل استقطاب أفضل الكفاءات والاعتماد على أحدث التقنيات وتطوير أجهزة أسرع وأدق ذات طاقة استيعابية أكبر، لمواكبة احتياجات الهيئة والمستهلكين المتزايدة في عددها ونوعيتها، سجل المختبر زيادة في عدد الفحوصات بنسبة وصلت إلى أكثر من 200% خلال السبع سنوات السابقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على تعزيز أمن واستدامة المياه في دبي، في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي. وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية لتعزيز شبكة المياه، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة. وتضمن الهيئة جودة المياه المحلاة من خلال الفحص المستمر خلال مختلف مراحل التحلية، لضمان توفير مياه الشرب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب. وفي إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق التحول الرقمي، نعمل على تطوير وتحسين الكفاءات والقدرات في مجال الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام الرئيسية للهيئة ومن بينها إنتاج وتحلية المياه وفحص جودة المياه."

ويولي مختبر الهيئة المركزي أهمية بالغة لمياه الشرب كأحد المنتجات الرئيسية للهيئة حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة بدايةً بمحطات الإنتاج مروراً بشبكات النقل والتوزيع المختلفة وانتهاءً بوصول المياه للمستهلك، كما يقوم المختبر المركزي بإجراء الفحوصات للمواد الخام المختلفة المستخدمة في عمليات إنتاج الطاقة والمياه والمتمثلة في الوقود مثل الغاز الطبيعي والمواد الكيميائية الخام وزيوت المعدات وفحوصات المعادن المتعلقة بكفاءة المعدات، كما يقوم المختبر بإجراء فحوصات بيئية مختلفة للتحكم والتقليل من تأثير أنشطة الإنتاج على البيئة المحيطة.

وقد حصل مختبر الهيئة المركزي على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد(EIAC) وفق متطلباتISO/IEC 17025:2017، وهي المواصفة الخاصة بالمختبرات ومعامل القياس والتحاليل والمعايرة التي تتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC). ويشتمل المختبر على عدد من الأجهزة العالمية المتطورة ذات الدقة العالية والتقنيات الحديثة كأجهزة "كروماتوجرافيا التبادل الأيوني"، "كروماتوجرافيا الغاز - قياس الطيف الكتلي" و "كروماتوجرافيا السوائل - قياس الطيف الكتلي" وأجهزة قياس الأشعة السينية وجهاز "تفاعل البوليمير المتسلسل الكمّي" (كيو بي سي أر) وجهاز قياس التلوث الإشعاعي وغيرها من الأجهزة الحديثة والتي وصلت في مجملها لأكثر من عشرين جهازاً حديثاً، كما يتم تركيب أجهزة مراقبة وفحص مستمر لبعض المعايير الهامة في محطات الإنتاج وخطوط النقل والتوزيع تسهم في التعرف على أي اختلال في معايير الجودة في الوقت المناسب واتخاذ الإجراء التصحيحي اللازم.

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