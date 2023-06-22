دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2023 والذي أقيم في مدينة جميرا بدبي. وقد حصدت الهيئة هذه الجائزة عن الاكتتاب العام الأولي الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر إبريل 2022، وبلغت قيمته 22.32 مليار درهم (6.1 مليار دولار أمريكي).

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نهتدي بالرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لترسيخ مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي. ويؤكد فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022 مكانة الهيئة كمؤسسة عالمية المستوى كما يسلط الضوء على جاذبية دبي في أسواق المال العالمية، حيث كان الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي أكبر اكتتاب أولي في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في عام 2022."

وأضاف معالي الطاير: "بينما نمضي في مسيرتنا، سنواصل التركيز على تحقيق قيمة لجميع المعنيين، ونستمر في إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي التي تركّز على تحقيق النمو المستدام واعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن إطار عمل متكامل. كما نلتزم بأن نكون في طليعة التميز التشغيلي المبتكر والذكي، بما يسهم في تحسين العوائد للمعنيين وتحقيق النمو المستدام، بينما نعمل على تقليل البصمة البيئية لدعم رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

إقبال كبير من المستثمرين

شهد الاكتتاب الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي طلباً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار أمريكي)، وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد فاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة. وتلقت هيئة كهرباء ومياه دبي الدعم من العديد من البنوك وشركات المحاماة خلال عملية الإدراج في سوق دبي المالي، بما في ذلك سيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وكريدي سويس، والمجموعة المالية هيرميس، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، ووايت آند كيس، وإبراهيم وشركاه، وكليفورد تشانس.

في عام 2022، حققت الهيئة أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزاد إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة. وتتوقع الهيئة الإعلان عن نتائج الربع الثاني في شهر أغسطس، وستقوم بسداد الأرباح نصف السنوية للمساهمين في شهر أكتوبر عن النصف الأول من عام 2023.

ولدى هيئة كهرباء ومياه دبي نظرة متفائلة للغاية بشأن أدائها التشغيلي والمالي خلال عام 2023، حيث تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق عوائد مستدامة، واستدامة النمو ومضاعفة قيمته مستقبلاً، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي لمساهمي الهيئة.

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