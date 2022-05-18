دبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت الاتحاد ائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة أفضل وكالة ائتمان صادرات في حفل توزيع جوائز "جلوبال تريد ريفيو" Global Trade Review (GTR) لعام2022 وذلك تقديراً لجهودها ودعمها المستمر لتنمية الصادرات غير النفطية بدولة الإمارات، وتعزيز التجارة والاستثمارات وتمويل المشاريع في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الأسواق المحلية والدولية وحماية الوظائف.

وبهذا الصدد، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "سهلت الاتحاد لائتمان الصادرات على الشركات الحصول على تمويل إضافي وذلك بما يضمن مستحقاتهم التجارية، وبالتالي حماية أعمالهم من الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر سلبًا على استقرار أعمالهم. كما واصلت الشركة في حماية السيولة النقدية للشركات وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل التجاري، وتسريع التعافي الاقتصادي خلال فترة ما بعد الجائحة."

وتابع معاليه قائلاً: "لقد أتاحت هذه الإجراءات تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة للمصدرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وساعدت في استقرار الاقتصاد الإماراتي وخلق فرص جديدة للاستثمارات وتمويل المشاريع، وبالتالي إضافة قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، وقطاع التوظيف، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن سهولة الوصول إلى مثل هذه الحلول التجارية وحلول تمويل المشاريع والخدمات الأخرى التي توفرها الاتحاد لائتمان الصادرات ستسرع من تحقيق دولة الإمارات لأهدافها الاقتصادية وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات دولار خلال بحلول عام 2031 وتنمية الصادرات الوطنية وتحفيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الدولية وتطوير أنشطة التصنيع والإنتاج في الدولة ولا سيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يصب في دعم وتحقيق مستهدفات ومشاريع الخمسين.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في لندن بحضور كبرى وكالات ائتمان الصادرات الدولية، والبنوك والمؤسسات المالية للاحتفال بإنجازات مقدمي خدمات التمويل التجاري الرائدين في العالم، وتسليط الضوء على تميزهم في مجال التجارة والسلع والتوريد وأسواق تمويل الصادرات، حيث تم ترشيح شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للفوز بهذه الجائزة المرموقة من بين مئات الطلبات المقدمة في جميع أنحاء العالم في مختلف الفئات والتي تم استلامها سابقًا من قبل وكالة تمويل الصادرات البريطانية التي يزيد عمرها عن 100 عام.

تسلم الجائزة نيابة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات السيد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة، وبرفقته سعادة المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لتنمية الصناعة والصادرات، رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس إدارة الشركة.

وأثنت لجنة الجائزة على الاتحاد لائتمان الصادرات لمساهمتها الكبيرة في تسريع سياسات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتجارة غير النفطية من خلال مجموعة من حلول حماية الائتمان التجاري وتمويل المشاريع بالإضافة إلى تقديم معلومات السوق الشاملة القائمة على الأبحاث، وتعزيز مبادرة "اصنع في الإمارات" عالمياً، ودعم الشركات المصنعة في دولة الإمارات في إيجاد أسواق دولية جديدة وحماية وظائف الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية تدفقاتها النقدية من مخاطر تخلف المشتري عن السداد.

وقد قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بحماية وتسهيل الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 92 دولة في عام 2021، مقارنة بـ 75 في عام 2020، وفقًا لتقرير سنوي للشركة. كما غطت هذه الصادرات 18 مقارنة بـ 15 في عام 2020، بما في ذلك الحديد والكيماويات ومواد البناء وتصنيع الكابلات والأغذية والمشروبات والسيارات والطاقة والتعبئة والعديد من القطاعات الأخرى.

ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات 6620 ضماناً ائتمانياً متجدداً عام 2021، بزيادة بنسبة 229 في المئة عن الضمانات البالغ عددها 2013 في العام السابق، وكان 50٪ منها للمشترين الدوليين. كما ارتفعت قيمة التغطية التأمينية التي قدمتها الشركة بنسبة 266 في المئة لتصل إلى 5.6 مليار درهم من 1.53 مليار درهم خلال نفس الفترة، وهو ما يعادل 11.4 مليار درهم كتجارة غير نفطية مؤمنة في جميع إمارات الدولة. وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم، مسجلة رقماً قياسياً جديداً ومتجاوزة 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، بنسبة نمو 33.3 في المئة مقارنة بعام 2020."

وأضاف معاليه أن النمو الشامل في تجارة الدولة يعود إلى الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات والسياسات والمبادرات الحكومية الاستباقية مثل تأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ لتعزيز الجاذبية التجارية للدولة وتنويعها، وتوسيع شراكاتها التجارية مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أسواق العالم".

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يعد حصولنا على هذه الجائزة بمثابة تقدير كبير لنا ومناسبة لسرد قصة نجاح الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودفعه الحثيث نحو التنمية المستدامة. تعتبر الاتحاد لائتمان الصادرات جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف المعتمدة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتطوير الصادرات غير النفطية من خلال الوصول إلى 25 سوقًا عالميًا جديدًا وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تحالفات استراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات الأخرى وقاعدة بياناتنا الواسعة التي تضم أكثر من 320 مليون شركة حول العالم، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري رائد. هذه الجائزة هي مصدر إلهام حقيقي في سعينا لتعزيز التجارة غير النفطية والتنمية الصناعية في دولة الإمارات، وتجسيد لرؤية القيادة الحكيمة للدولة، ومجلس إدارة الشركة في دعمهم وثقتهم في الإدارة، وجميع الموظفين الأبطال الذين ساهموا بالتزامهم وولائهم في تحقيق نتائج استثنائية في فترة زمنية قصيرة، وفي خضم تفشي الجائحة."

وقال بيتر غوبينز، الرئيس التنفيذي لمجلة " جلوبال تريد ريفيو": "يسعدنا منح جائزة أفضل وكالة ائتمان صادرات إلى الاتحاد لائتمان الصادرات ضمن جوائز رواد التجارة GTR Leaders in Trade Awards لهذا العام، وذلك تقديراً لجهودها المستمرة للحد من اعتماد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على النفط. تكرم هذه الجائزة الأداء المتميز للشركة وسعيها الدائم إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المستدام والتجارة والسلع وسلاسل التوريد وتمويل الصادرات وأسواق التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال التعاون النشط والمساهمات المبتكرة."

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نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومؤخراً مع خطة مئوية الإمارات 2071 و"مشروع 300 مليار".

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2021 وللمرة الثالثة على التوالي على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني". هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

عبير المطوع رئيس التسويق والاتصال الاتحاد لائتمان الصادرات +971 4 245 4445 abeer.almutawa@eci.gov.ae

فينس آنغ

مجموعة نيو بيرسبيكتيف ميديا vince@newperspectivemedia.com

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