دبي، الإمارات العربيّة المتحدة: تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في أكبر حدث عالمي تقني "أسبوع جيتكس للتقنية 2022" أحد أكبر المعارض المتخصصة بالتكنولوجيا في العالم، وذلك بهدف تسليط الضوء على جهودها الرائدة في القطاع العقاري، والذي انطلقت فعاليته أمس الموافق 10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي ويستمرّ حتى 14 أكتوبر 2022.

وضمن منصّة هيئة دبي الرقميّة، رقم 32، تسلّط أراضي دبي الضوء على العديد من مشاريعها المتعلقة بأبرز خدماتها المتوفرة على تطبيقها الذكي دبي ريست، الذي طورته الدائرة ذاتياً ليكون أول منصة رقمية للعقارات في المنطقة، تتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية. الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري من خلال تقليل الإجراءات ومواكبة اخر مستجدات التكنولوجيا، والاعتماد على منظومة عمل رقمية، تعد الأكثر تطوراً على مستوى العالم، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للدائرة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نُواصل حرصنا وعملنا الدائم على تطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في الإمارة، بهدف توفير الوقت والجهد لمتعامليها، وإتاحة المجال أمام الزوّار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم للاطلاع على مختلف خدمات الدائرة، والمشاركة الفعلية في الصفقات العقارية الاستثمارية من أي مكان في العالم. وقد تكلّلت جهود الدائرة بالكثير من النجاحات، وتمكنت من تسجيل خطوات سباقة كانت الأولى من نوعها في العالم".

وأضاف بن مجرن: "ملتزمون بالعمل وفقاً لرؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي وقطاعها العقاري ضمن أفضل الوجهات العالمية للاستثمار، وهو ما يتماشى تماماً مع وثيقة مبادئ الخمسين، التي تنصّ على بناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، وتوظيف التقنية والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ليكون أساس المسار التنموي الشامل للإمارة خلال الخمسين عاماً القادمة".

وتؤكّد أراضي دبي من خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2022 دعمها المتواصل لعملية التحول الرقمي، وهو ما يبرز أهمية اعتماد الممارسات المبتكرة لتطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والمساهمة في دعم نمو الإمارة بمثابتها مركزاً رائداً للابتكار والتكنولوجيا. واليوم في هذا الحدث العالمي الذي يستقطب أصحاب المصلحة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم تضع الدائرة المشاركين في صورة أبرز التطورات والمستجدات والمزايا التي تقدمها، انسجاماً مع أفضل الممارسات والمعاير الدولية في هذا الإطار.

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