مركز قطر للمال PMI™

· مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة يرتفعان ارتفاعًا حادًا

· انخفاض الأعمال غير المنجزة يساهم في خفض أعداد الموظفين

· أسعار الشراء تنخفض للمرة الأولى منذ سبعة أشهر

جُمعت بيانات شهر أغسطس 2022 في الفترة من 24-12 أغسطس 2022

الدوحة – قطر- واصلت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى النمو في اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في أغسطس 2022. وانخفضت معدلات النمو في النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية في أغسطس 2022 مقارنة بشهر يوليو 2022، ولكنها بقيت قوية قياسًا بالمتوسط التاريخي. وفي الوقت ذاته، ومع انخفاض الأعمال غير المنجزة، قررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أعداد موظفيها من أجل الحفاظ على هوامشها الربحية. وفي الواقع، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة خلال الشهر، ولكنَّ تحسُّن مستوى الطلب ساعد الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في ثمانية أشهر خلال أغسطس 2022.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات التي انخفضت من 61.5 نقطة في يوليو 2022 إلى 53.7 نقطة في أغسطس 2022 إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ولكنه ظل قويًا.

وارتفع مؤشر الإنتاج بوتيرة أكثر اعتدالاً في أغسطس 2022 رغم أنَّ معدّل النمو في مؤشر الإنتاج ظلَّ ملحوظًا وأسرع كثيرًا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء تبعه قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة والخدمات والإنشاءات.

وبالمثل، سَجَّل مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعًا في منتصف الربع الثالث من العام 2022 وللشهر السادس والعشرين على التوالي. وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في خمسة عشر شهرًا ولكنه ظلَّ حادًا. وأشارت الشركات القطرية إلى تحسُّن الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة.

ورغم الارتفاعات الملحوظة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، قررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أعداد موظفيها في أغسطس 2022. ومع ذلك، كان معدل تخفيض الموظفين طفيفًا. وظهرت علامات تشير إلى عدم استغلال كامل القدرة الإنتاجية للشركات القطرية مع انخفاض الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة وعشرين شهرًا. وأشارت الشركات القطرية بأنَّ عدد موظفيها الحاليين كان كافيًا لتلبية الطلبات الجديدة الواردة.

ودفع النمو المستمر في الطلبات الجديدة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية في أغسطس 2022. وبذلك، امتدت سلسلة نمو الأنشطة الشرائية للشهر السادس والعشرين على التوالي. وفي المقابل، خفضت الشركات القطرية مخزونها من المشتريات بدرجة طفيفة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في أغسطس 2022 بعد انخفاضه في الشهر الماضي. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين، ولكنَّ أسعار الشراء انخفضت للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

وقررت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي في ضوء تحسُّن مستوى الطلب. وكان معدّل تضخم أسعار البيع حادًا والأعلى منذ ثمانية أشهر.

وأخيرًا، ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، تحسَّنت ثقة الشركات القطرية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، وكان مستوى الثقة الأعلى منذ عام تقريبًا.

قطاع الخدمات المالية يستمر بالتوسُّع بصورة حادة في أغسطس 2022

· معدّلات النمو في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في شركات الخدمات المالية تنخفض، ولكنها تظل قوية

· أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية تنخفض بدرجة طفيفة

· مستوى الثقة في شركات الخدمات المالية يصل لأعلى مستوياته في أكثر من سنتين

أشارت بيانات الدراسة التي تغطي قطاع الخدمات المالية إلى تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع في شهر أغسطس 2022. وارتفع النشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية بمعدل متدنٍ مقارنة بالأشهر الثمانية الماضية ولكنَّه ظلَّ أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. واتبع معدّل النمو في الطلبات الجديدة نمطًا مماثلاً، منخفضًا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ولكنه ظلَّ ملحوظًا بشكل عام.

وفي الوقت نفسه، انكمشت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بعد نموها لأحد عشر شهرًا.

ومع ذلك، توقعت شركات الخدمات المالية نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة. وفي الواقع، ارتفع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى منذ ستة وعشرين شهرًا.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج في أغسطس 2022 لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي دامت لأحد عشر شهرًا. وانخفضت أسعار البيع وإن بوتيرة طفيفة.

تعليق السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"حقق مؤشرا الطلبات الجديدة والإنتاج في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أداءً قويًا وظلَّتْ قراءة مؤشر مديري المشتريات ضمن مستوى النمو في أغسطس 2022.

واستمرَّت معدلات نمو مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بالتراجع ولكنَّها ظلَّت حادة قياسًا بالمتوسط التاريخي.

ورغم ذلك، خفَّضت الشركات القطرية أعداد موظفيها من أجل الحفاظ على هوامشها الربحية نظرًا لعدم استغلال كامل قدراتها الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، سَجَّلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا طفيفًا خلال أغسطس 2022 بينما انخفضت أسعار الشراء. ورفعت الشركات القطرية أسعار بيع سلعها وخدماتها مجددًا بسبب تحسُّن مستوى الطلب.

وفي الوقت ذاته، عزز التحسن المستمر في الطلبات الجديدة واقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر من ثقة الشركات القطرية بنمو النشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة".

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى %100وترحيل الأرباح بنسبة %100 وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة %10 على الأرباح من مصادر محلية.

يُرحب مركز قطر للمال بمجموعة كبيرة من شركات الخدمات المالية وغير المالية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة qfc.qa

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مسؤولة الاتصال الإعلامي

مركز قطر للمال: نادين عاصي، إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، n.assi@qfc.qa

للاستفسارات بشأن التقرير

مركز قطر للمال: qatarpmi@qfc.qa

نبذة عن مجموعة S&P GLOBAL

ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) (رمزها في بورصة نيويورك: SPGI) تقدم ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) معلومات مهمة وأساسية. نقدم للحكومات والشركات والأفراد البيانات الصحيحة والخبرات والتكنولوجيا حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات عن قناعة. ومن خلال مساعدة عملائنا على تقييم الاستثمارات الجديدة وتوجيههم في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة وانتقال الطاقة عبر سلاسل التوريد، نفتح فرصًا جديدة ونتغلب على التحديات ونسرّع من تقدم العالم إلى الأمام.

تسعى العديد من المؤسسات الرائدة عالميًا للحصول على خدماتنا في توفير التصنيفات الائتمانية والمعايير والتحليلات وحلول سير العمل في أسواق رأس المال والسلع والسيارات على مستوى العالم. ومع كل عرض من عروضنا، نساعد المؤسسات الرائدة في العالم على التخطيط اليوم من أجل الغد. www.spglobal.com

نبذة عن مؤشرات مديري المشتريات (PMI)

تغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI™) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو."Eurozone" وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات) ™(PMI أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: https://ihsmarkit.com/products/pmi.html

المنهجية

يتم إعداد مؤشر PMI™ التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

يتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق. يتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستبيان. المؤشر هو مجموع النسبة المئوية للاستجابات "الأعلى" ونصف النسبة المئوية من الردود "غير المتغيرة". تتراوح المؤشرات بين 0 و100، حيث القراءة الأعلى من 50 تشير إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام. بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميًا.

القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI). مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

لا يتم مراجعة بيانات الدراسة الأساسية بعد النشر، لكن قد تتم مراجعة العوامل الموسمية من وقت لآخر حسبما يتناسب، وهذا يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة موسميًا.

جُمعت بيانات شهر أغسطس 2022 في الفترة من 24-12 أغسطس 2022

لمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر PMI، يُرجى الاتصال بـ: economics@ihsmarkit.com

الاتصال

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