· قادة المحاور يناقشون التقدّم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل والمخرجات المتوقعة لسنة 2022

· محمد البلوشي: الدائرة تواصل جهودها لتحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا لأصحاب الهمم

أبوظبي: عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي اجتماع الربع الأول للعام 2022 لقادة محاور استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 – 2024، والتي تشرف الدائرة على متابعة تنفيذها مع الشركاء. واستعرض الاجتماع الذي عقد بحضور المدراء التنفيذيين لـ 13 جهة معنية بتنفيذ الاستراتيجية، ترأس الاجتماع سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الإستراتيجية، وعرض قادة المحاور التقدّم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل والمخرجات المتوقعة لسنة 2022.

وتتضمّن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ستة محاور رئيسية، وهي: التعليم، التوظيف، الرعاية الاجتماعية، الوصول الشامل، الصحة والتأهيل والممكنات، وتهدف إلى جعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيئة لأصحاب الهمم وداعمة لحقوقهم بالتعاون مع الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاع الثالث.

وأكد سعادة محمد هلال البلوشي خلال الاجتماع أهمية مواصلة الجهود في تنفيذ الاستراتيجية من جميع الجهات المعنية ضمن خطط واضحة المعالم ومخرجات محددة، سيكون لها أثر إيجابي على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة الداعمة لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع أجندة القطاع الاجتماعي التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف سعادته أن دائرة تنمية المجتمع تواصل جهودها بالتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا من قبل أصحاب الهمم في مختلف المجالات التي تجعل أبوظبي نموذجاً عالمياً في تمكين ودمج مختلف فئات المجتمع في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، وأشار إلى أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تتضمّن خلال عام 2022 تنفيذ 21 مبادرة استراتيجية عبر محاورها الستة.

وقال البلوشي: "إن التركيز سيكون خلال هذا العام على تفعيل السياسات والبرامج التي تمّ إعدادها في السنة الأولى من الاستراتيجية وتحويلها إلى نتائج ملموسة يستفيد منها أصحاب الهمم وأسرهم"، مؤكداً أن التواصل الفعّال والربط ما بين جميع المحاور الاستراتيجية أساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

كما استعرض فريق محور الممكّنات من قبل دائرة تنمية المجتمع بقيادة سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي والمدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنمية المجتمعية، مجموعة من المبادرات النوعية التي تمّ تفعيلها، حيث تم مناقشة إنجاز مرحلة التصميم لمبادرة إنشاء نظام رعاية متكامل لأصحاب الهمم وأسرهم حيث نتج عنها تصميم ملف خدمات اصحاب الهمم و أسرهم لإمارة أبوظبي في مجالات الخدمات الصحية العلاجية التأهيلية والخدمات التعليمية الدامجة و الخدمات الاجتماعية الداعمة للعيش الدامج مع نماذج حلول تمويلية مستدامة لعدد 22 خدمة ذات أولوية في المجالات الثلاث لدعم اصحاب الهمم وأسرهم الحصول على الخدمات بتكلفة معقولة وسيصبّ التركيز في 2022 على تنفيذ على مراحل لمخرجات هذه المنظومة، كما تمّ التطرّق لمبادرة التدريب وبناء القدرات على الممارسات الدامجة حيث سيتمّ تنفيذ المرحلة الثانية لها خلال 2022 لتمكين الجهات من تعزيز دمج و تمكين أصحاب الهمم، إلى جانب مناقشة مبادرة تطبيق النظام المتكامل لحوكمة وتقييم برامج أصحاب الهمم على مختلف القطاعات الحكومية، إضافة إلى مبادرة منظومة الحماية الاجتماعية لأصحاب الهمم.

وقدّم فريق عمل "محور الرعاية الاجتماعية" بقيادة سعادة عبد الله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، شرحاً مفصلاً حول مبادرات المحور، وتم عرض الإنجاز الكامل والناجح لمبادرة قاعدة بيانات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي التي تمّ إطلاقها في نهاية العام الماضي والتي ستغذي عملية تطوير السياسات والبرامج لجميع المحاور من خلال بيانات دقيقة وشاملة حول أصحاب الهمم ووضعهم الراهن. كما تمّ مناقشة مبادرة مواءمة التصنيف المحلي الوطني الموحد للإعاقات في الإمارات، حيث تم إنجاز 70% من المبادرة من خلال اعتماد وتعميم على الجهات المعنية الإصدار الثالث لدليل تصنيف الإعاقات في إمارة أبوظبي المتوائم مع التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات، كما تم مناقشة مبادرة التوعية المجتمعية المبنية على المنظور الحقوقي للإعاقة مع التركيز على أهمية توعية أصحاب الهمم وأسرهم بحقوقهم، وكذلك مناقشة مبادرة منظومة دعم الأسرة ومقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، ومبادرة مسؤول خدمات أصحاب الهمم.

وفي محور الوصول الشامل، ناقش فريق العمل القائم الذي يقوده سعادة محمد حمد بن فهد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل في دائرة البلديات والنقل، الإنجازات المحققة ضمن المحور الذي يشمل سبع مبادرات يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات أخرى. منها مبادرة "الوصول الشامل للمباني والمرافق ووسائل النقل لأصحاب الهمم" بقيادة دائرة البلديات والنقل حيث تمّ الانتهاء من تحليل معايير كود الامارات للبيئة المؤهلة وفرزها بحسب الإدارات المعنية في الدائرة والجهات الخارجية ليتمّ العمل على تعميمها خلال 2022 لكل جهة على حسب الاختصاص بهدف استكمال تقرير المقارنة مع كود الإمارات للبيئة المؤهلة والبدء بالتفعيل. كما تمّ مناقشة مبادرة "الوصول الشامل للمساكن لأصحاب الهمم" بقيادة هيئة أبوظبي للإسكان التي تعمل على تحليل الفجوات في منظومة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين من أصحاب الهمم بهدف وضع خطة شاملة لمعالجة هذه الفجوات، وتابعت هيئة أبوظبي الرقمية عرض المخرجات المرجوة من مبادرة "الوصول الشامل للأنظمة والخدمات الإلكترونية الذكية والاتصالات والمعلومات" التي تهدف الى تضمين المعايير الإرشادية الخاصة بالوصول الشامل

للمعلومات والخدمات الرقمية لأصحاب الهمم على تطبيق ومنصة "تم" ضمن خطة تحسين وتطوير القنوات الرقمية لعام 2022. وتطرّقت دائرة الثقافة والساحة الى المخرجات المرجوة من مبادرة "الوصول الشامل للبرامج الثقافية والترفيهية الدامجة" ومنها تقييم مفصل لإمكانية الوصول إلى جميع المواقع الثقافية مع خارطة عمل لتحسين امكانية الوصول إلى المنشآت الثقافية بالإضافة الى اعتماد نظام تصنيف المؤسسات السياحية كالفنادق والفعاليات بناءً على معايير مدروسة.

أشار مجلس أبوظبي الرياضي الى خطة العمل خلال 2022 لمبادرة الوصول الشامل الى البرامج الرياضية الدامجة والتي تتضمّن تهيئة عدد من الأندية الرياضية لتكون دامجة وشاملة لأًصحاب الهمم، واصل فريق عمل مطارات أبوظبي عرض إنجازات مبادرة "رحلة السفر الجوي الدامجة" وخطط 2022 ومنها تهيئة مرافق المطار الجديد بالخدمات الشاملة والدامجة لأصحاب الهمم. واختتمت موانئ أبوظبي عرض محور الوصول الشامل من خلال استعراض إنجازات مبادرة "رحلة السفر البحرية الدامجة" التي تهدف الى تهيئة محطة السفن السياحية 1 و2 وصير بني ياس ومرسى مينا لتكون سهلة الوصول لأصحاب الهمم حيث تمّ الانتهاء من دراسة الوضع الراهن وتحليل الثغرات بهدف تنفيذ التحسينات خلال وفق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة.

وفي "محور الصحة والتأهيل" الذي تقوده دائرة الصحة – أبوظبي، ممثلة بسعادة الدكتورة هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع المنشآت الصحية، عرض فريق العمل أهم نتائج مرحلة تقييم الوضع الراهن وتحليل الثغرات لمبادرة " تطوير إطار تقييم موحد وشامل ومتكامل لأصحاب الهمم" وتضمنت خطة عمل 2022 الانتهاء من تطوير إطار التقييم الموحد، الشامل والمتكامل لأصحاب الهمم. و عرض سعادة المهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، " إنجازات ومخرجات مبادرة "النظام المتكامل للتدخل المبكر" التي تقودها هيئة الطفولة المبكرة ضمن محور الصحة والتأهيل حيث تمّ الانتهاء من تحليل الوضع الراهن في مجال التدخل المبكر للأطفال من الولادة الى عمر 8 سنوات بالإضافة الى تطوير الإطار المتكامل للتدخل المبكر في أبوظبي وإعداد خطة تنفيذ الإطار و ستصبّ الجهود خلال 2022 في تطوير 4 نماذج تجريبية سيكون لها أثر على حياة الأطفال من أصحاب الهمم وأسرهم.

واستعرض فريق عمل دائرة التعليم والمعرفة القائم على "محور التعليم" بقيادة السيدة منال الدوسري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الشؤون الاستراتيجية، خطط الدائرة في تنفيذ مبادرة نموذج الدمج التعليمي في إمارة أبوظبي، التي تتضمّن إطلاق وتطبيق سياسات وإطار عمل التعليم الدامج.

من جانبه، أكد فريق عمل "محور التوظيف" من هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، بقيادة سعادة حمد الشبلي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتطوير المؤسسي، أنه تم تنفيذ مبادرة "تطوير سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم" وهي في طور الاعتماد ، كما عرض إنجازات و خطط العمل لعدد من المشاريع التي تمّ تفعيلها ضمن مبادرة "برنامج التوظيف الدامج" ومنها مشروع انشاء وتطبيق التصنيف المهني لأصحاب الهمم، ومشروع انشاء السجل الوظيفي لأصحاب الهمم في حكومة أبوظبي، مشروع النظام الالكتروني للموائمة والترشيح الوظيفي لأصحاب الهمم و مشروع تطوير دليل ارشادي لتوظيف أصحاب الهمم في إمارة ابوظبي.

وتمّ اختتام الاجتماع بتثمين الجهود المتكاملة لجميع الجهات وبمناقشة عامة لتوصيات المرحلة الجديدة في إطار محاور استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 7 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

يمكنكم متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة من خلال: تويتر / انستغرام / فيسبوك / يوتيوب @DCDAbuDhabi