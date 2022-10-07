الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : يشارك جهاز أبوظبي للمحاسبة للمرة الأولى في فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2022" الذي يقام في دبي خلال الفترة ما بين 10 و 14 أكتوبر الجاري، ضمن منصة رقمية تجمع أكثر من 30 جهة حكومية في إمارة أبوظبي.

ويقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة خلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس 2022 باطلاق واستعراض العديد من مبادراته الرقمية الرائدة التي طوّرها بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للأموال والموارد العامة، وتعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمسؤولية وترسيخها في منظومة العمل الحكومي.

وقال المتحدث الرسمي بإسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: "فخورون جداً بمشاركتنا الأولى في فعاليات معرض جيتكس لهذا العام بهدف الاطلاع على التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة حول العالم، هذا بالإضافة إلى اطلاع الجهات المشاركة على المبادرات التي أطلقها الجهاز وحققت نتائج متميزة من خلالها في المجالات التقنية المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي".

ويتيح معرض "جيتكس 2022" كمنصة تكنولوجية عالمية الفرصة لحكومة إمارة أبوظبي للتعريف عن مبادراتها المتطورة في مجال الخدمات الحكومية الذكية، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والتي يتم تطويرها لتمكين ودعم البنية التحتية للحكومة الرقمية في الإمارة التي تتخذ من الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة خارطة الطريق لتكون ضمن مصاف الحكومات الرقمية الرائدة عالميًا.

#بياناتحكومية

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نبذة عن جهاز أبوظبي للمحاسبة:

هو الجهة العليا المسؤولة عن تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة في الجهات الخاضعة للرقابة بإمارة أبوظبي.

يسعى الجهاز إلى ضمان إدارة الموارد والأموال العامة وجمعها وإنفاقها بكفاءة وفاعلية واقتصادية، وحمايتها للأجيال القادمة.

يعتبر الجهاز هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ويتبع لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي مباشرة، وهو الجهة المسؤولة عن مراقبة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة، والشركات والمشاريع المرتبطة بها والتي تملك الحكومة فيها 25% أو أكثر.

لمزيد من المعلومات حول جهاز أبوظبي للمحاسبة، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف: 055 1077949

بريد: wael.sarieddine@viola.ae