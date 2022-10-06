حرصاً على وجود ممثلي منظومة ريادة الأعمال البحرينية في المحافل الدولية وبرعاية تمكين

تأكيداً على أهمية مشاركة وفد ممثل لمملكة البحرين في المحافل الدولية المهمة، يشارك عدد من الشركاء الإستراتيجيين بمنظومة ريادة الأعمال في جناح مملكة البحرين بمعرض جيتكس لهذا العام، والذي ينطلق يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المقرر أن تستمر أعمال المعرض لمدة خمسة أيام حتى 14 أكتوبر. حيث سيرعى صندوق العمل "تمكين" جناح مملكة البحرين وبمشاركة 30 مؤسسة بحرينية من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبتنظيم من جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك".

وتمثل مشاركة وفد مملكة البحرين المكون من ممثلي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، و مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، بالإضافة إلى صندوق الأمل وتمكين استمرار دعم المملكة لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية الداعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الواعد الذي سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الفرص الوظيفية للكوادر المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال الالتقاء بالشركات التقنية العالمية والاستفادة من خبراتهم الواسعة.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" على الالتزام بالشراكة الفاعلة مع بقية الجهات المعنية الداعمة والمتمثلة في فريق البحرين سعيا لتحقيق الأولويات الوطنية وأهداف خطة التعافي الاقتصادي من أجل خلق الأثر الإيجابي الأكبر في الاقتصاد الوطني، حيث أضافت قائلة: "نحرص في تمكين على المشاركة الفاعلة في إحدى المشاركات الدولية مثل معرض جيتكس السنوي الذي يستقطب أكبر الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من مختلف دول العالم. حيث تهدف هذه المشاركة إلى دعم شركات القطاع الخاص في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، للارتقاء بمستوى أدائها وتعزيز قدرتها على استكشاف المزيد من فرص النمو والتوسع والمنافسة والترويج في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم تواجد وفد مملكة البحرين المساهم في نقل تجارب مملكة البحرين النوعية في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المشاركة وتسخيرها للنهوض بهذا القطاع الواعد بالبحرين".

ومن جانبه فقد أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برعاية صندوق العمل (تمكين) لجناح مملكة البحرين بمعرض جيتكس2022، كما أثنى على الجهود الحثيثة التي بذلتها جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" للمشاركة في هذا الحدث العالمي البارز، مؤكدا بأن مشاركة الهيئة تأتي في إطار التزامها بتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وتنفيذا لمبادرات برنامج عمل الحكومة، والذي يرتكز على تعزيز مشاركة مملكة البحرين في المحافل الدولية وتوطيد علاقاتها مع جميع الشركاء وبمختلف المجالات. وأعرب القائد عن اعتزازه بمشاركة الهيئة في هذا الحدث التقني العالمي والذي يمثل لمملكة البحرين فرصة مهمة لاستعراض أبرز الخطوات التي اتخذتها خلال مسيرتها الرقمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معرض جيتكس سيتيح للهيئة استعراض مختلف المشاريع الرقمية المستقبلية المتصلة بمجالات تقديم الخدمات والبرامج الإلكترونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، والتي أسهمت جميعها في دفع عجلة اقتصاد المملكة.

وفي ذات السياق، قال السيد مصعب عبدالله مدير إدارة تطوير الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس التنمية الاقتصادية "تولي الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يقع في قلب خطة المملكة

للتعافي الاقتصادي. نعتبر المشاركة في النسخة القادمة من جيتكس فرصة مثالية لنا لعرض المزايا التنافسية للبحرين من قوى عاملة وطنية ذات مهارات عالية، وبنية تحتية رقمية حديثة، وبيئة الأعمال المتطورة أمام أهم وأكبر الشركات والمستثمرين على المستوى الدولي."

من جانبها قالت السيدة دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية:" تشكل مشاركة مملكة البحرين في معرض "جايتكس" لهذا العام أهمية خاصة كونها تأتي بعد فترة توقف لمثل هذه المعارض الدولية المتخصصة نتيجة للظروف الناتجة عن جائحة كوفيد 19. كما أن هذا المعرض يعد فرصة سانحة للاطلاع على آخر المنتجات والمشاريع التكنولوجية المتقدمة على مستوى العالم". كما أكدت الغيص على أن مشاركة البنك ضمن وفد مملكة البحرين ستتركز حول عرض مشروع منصة تجارة للخدمات المصرفية الرقمية والتي سيقوم البنك بإطلاقها قبل نهاية العام الجاري ضمن رحلة التحول الرقمي التي يشهدها البنك. كما تعكس هذه المشاركة روح الشراكة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في الوفد، والعمل بشكل متكامل لعرض تجارب وقصص نجاح مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مملكة البحرين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وبحث الفرص المتاحة للاستثمار المشترك بين رواد الأعمال البحرينيين ونظرائهم العالميين. فضلاً عن تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال في المملكة من خلال مشاركة الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في هذا الحدث العالمي الفريد من نوعه.

كما أعربت السيدة فجر الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في المعرض حيث صرحت قائلة: “نحن سعداء بالتعاون مع تمكين للمشاركة في جيتكس ٢٠٢٢ كجزء من جناح البحرين، وذلك لعرض تجربتنا في دعم ريادة الأعمال بالمملكة. حيث أطلقت مشاريع الأمل مؤخراً الموسم الثاني من برنامج بيبان، وهو أول برنامج ريادي في مملكة البحرين يسمح لرواد الأعمال بالترويج للمستثمرين الإقليميين من أجل الحصول على فرص الأعمال والاستثمار. يتميز هذا الموسوم الجديد من البرنامج بالتوسع ليشمل المشاريع الريادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد معرض جيتكس منصة جاذبة للشركات الإقليمية للمشاركة في الموسم المقبل من بيبان للحصول على فرص إستراتيجية لتطوير المشاريع والاستثمار مقابل أسهم في الشركات."

ومن المرتقب أن تشارك الشركات البحرينية في المعرض إلى جوار ما يقارب 1400 شركة عالمية، والتي ستقوم بعرض تطبيقات في مجالات الميتافيرس (Metaverse) والويب 3.0، والبلوك تشين، الألعاب الرقمية، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من المجالات التقنية، حيث من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 100 ألف زائر من مختلف دول العالم.

كما سيتضمن معرض جيتكس عددا كبيرا من الفعاليات واللقاءات المتنوعة التي من شأنها أن تعزز تبادل الخبرات بين المشاركين والاستفادة منها لمشاريعهم التجارية المختلفة. وعليه سيعقد جناح البحرين جلسات نقاشية متخصصة تعكس تجارب وخبرات المملكة في مجال التكنلوجيا المالية وأثر تبني الحلول الرقمية على القطاعين العام والخاص..

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