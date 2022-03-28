استضافت بورصة البحرين اجتماع اتحاد أسواق المال العربية في دورته السابعة والأربعين يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022، وحضر الاجتماع أعضاء الاتحاد ومن ضمنهم الرؤساء التنفيذيين لأسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ وغرف المقاصة، وقد تسلمت بورصة البحرين الرئاسة الدورية للاتحاد من السوق المالية السعودية (تداول).

وتم خلال الاجتماع الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية حول البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات لعام 2021 مع الميزانية التقديرية، كما ناقش الاجتماع الخطط القادمة للاتحادات لعام 2022 بما في ذلك مواعيد اجتماعات لجان الاتحاد وورش العمل والجلسات التي ستعقد بشأن أنشطة البورصات.

وقام الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للبورصات وأعضاء الاتحاد بقرع الجرس على هامش الاجتماع بمناسبة تسليم رئاسة الاتحاد من السوق المالية السعودية (تداول) إلى بورصة البحرين.

من الجدير بالذكر أن بورصة البحرين ستعقد المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية تحت مسمى "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022" عن بعد تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في تاريخ 29 و30 من شهر مارس 2022، حيث يسعى المؤتمر إلى خلق بيئة مواتية للأسواق المالية العربية وتعزيز تكاملها والسيولة فيها. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الفعالية دورًا رئيسيًا في توحيد قادة الأسواق المالية العربية مع الخبراء الإقليميين والدوليين. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 600مشاركًا من البورصات المختلفة، وسيجمع هيئات تنظيم السوق المالية وشركات الوساطة ومديري صناديق الاستثمار والصحفيين الاقتصاديين.

للمزيد من المعلومات حول مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية، يرجى زيارة https://arab-exchanges.org/afcm-bahrain-2022/

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