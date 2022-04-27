حقق صافي الأرباح قفزة نوعية بلغت 58% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي.

نمو قوي للميزانية العمومية بنسبة 3 ٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 287 مليار درهم إماراتي.

بلغ إجمالي الدخل أكثر من 3 مليار درهم إماراتي ، بنمو نسبته 6% على أساس سنوي.

نمو قوي في صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11٪ على أساس سنوي ل ي صل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي.



أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2022:

شهد صافي الأرباح للمجموعة نموًا قويًا بنسبة 58 % على أساس سنوي ليصل إلى 1,345 مليون درهم إماراتي مقابل 853 مليون درهم إماراتي في العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى انخفاض مخصصات خسائر انخفاض القيمة بالإضافة إلى النمو القوي في الإيرادات.

نموًا قويًا بنسبة % على أساس سنوي ليصل إلى مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي في العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى انخفاض مخصصات خسائر انخفاض القيمة بالإضافة إلى النمو القوي في الإيرادات. سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 3% ليصل إلى 235.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 228.5 مليار درهم إماراتي حققها في عام 2021.

نمواً بنسبة 3% ليصل إلى 235.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 228.5 مليار درهم إماراتي حققها في عام 2021. وصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقارب 16 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدفوعة بنمو قوي في التمويلات المؤسسية على خلفية تحسن الآفاق الاقتصادية.

إلى ما يقارب 16 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدفوعة بنمو قوي في التمويلات المؤسسية على خلفية تحسن الآفاق الاقتصادية. شهد صافي الإيرادات التشغيلية نموًا قويًا بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 2,467 مليون درهم إماراتي مقابل 2,226 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق.

نموًا قويًا بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق. أدى النمو المطرد بنسبة 6% على أساس سنوي إلى ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى 3,016 مليون درهم إمارتي مقارنة مع 2,847 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021.

ليصل إلى مليون درهم إمارتي مقارنة مع مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021. شهد صافي الأرباح التشغيلية نموًا قويًا بنسبة 10 % ليصل إلى 1,770 مليون درهم إماراتي مقابل 1,614 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق.

نموًا قويًا بنسبة % ليصل إلى مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق. شهدت الميزانية العمومية نموًا قويًا بنسبة 3٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 287.2 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في حجمها فضلًا عن الاكتتابات الجديدة في ظل تحسن الظروف التشغيلية وتعافي البيئة الاقتصادية.

نموًا قويًا بنسبة 3٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 287.2 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في حجمها فضلًا عن الاكتتابات الجديدة في ظل تحسن الظروف التشغيلية وتعافي البيئة الاقتصادية. حافظت ودائع المتعاملين على استقرارها عند 204.5 مليار درهم إماراتي، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3.2% لأكثر من 92 مليار درهم إماراتي، لتمثل اليوم 45% من قاعدة ودائع المتعاملين.

على استقرارها عند 204.5 مليار درهم إماراتي، حيث ارتفعت بنسبة 3.2% لأكثر من 92 مليار درهم إماراتي، لتمثل اليوم 45% من قاعدة ودائع المتعاملين. تراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 417 مليون درهم إماراتي بنسبة 44 % على أساس سنوي مقابل 751 مليون درهم إماراتي في العام السابق، الأمر الذي يعكس تحسن جودة الموجودات.

بشكل ملحوظ إلى مليون درهم إماراتي بنسبة % على أساس سنوي مقابل مليون درهم إماراتي في العام السابق، الأمر الذي يعكس تحسن جودة الموجودات. استمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.7٪ (بانخفاض بلغ 10 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه) مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021، مع تراجع مطلق في التمويلات غير العاملة.

بالتراجع عند 6.7٪ (بانخفاض بلغ 10 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه) مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021، مع تراجع مطلق في التمويلات غير العاملة. ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 28.3 % وبواقع 150 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه. وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 14% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتبلغ الآن 698 مليون درهم إماراتي.

بنسبة % وبواقع نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه. وارتفعت بنسبة 14% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتبلغ الآن 698 مليون درهم إماراتي. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 93% و نسبة تغطية السيولة إلى 123%

إلى 93% و إلى 123% استمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 1.9% (بارتفاع بلغ 35 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية ليبلغ 16.2% (بارتفاع بلغ 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه).

بالتحسن ليصل الآن إلى 1.9% (بارتفاع بلغ 35 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن ليبلغ 16.2% (بارتفاع بلغ 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه). حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) إلى 12.8% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 17.5% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآ

تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للربع المنتهي في 31 مارس 2022:

معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي يشهد العالم الذي نعيشه اليوم متغيرات متسارعة وتطورات غير مسبوقة وسط الظروف الدولية الحالية الصعبة مع توقعات بتباطؤ النمو، إلا أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تتمتع بمرونة كبيرة دفعت صندوق النقد الدولي إلى تعزيز توقعاته بتحقيق الإمارات نموًا قويًا يتجاوز 4٪. ويعكس هذا النمو المتواصل التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات، والتي تواصل المضي قدمًا لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030. كما أن القطاع المصرفي بدوره مستمر بتحقيق نمو ثابت على أساس سنوي، مع عودة إيرادات بنك دبي الإسلامي للربع الأول إلى مستوياتها قبل الجائحة.

بالرغم من استمرار الظروف الاقتصادية والدولية للسوق الغير متوقعة والتي تعرقل مواكبة التقدم والتنمية، حقق البنك نموًا في إجمالي الدخل بنسبة 6% على أساس سنوي ليتجاوز 3 مليار درهم إماراتي، كما شهدت الميزانية العمومية ارتفاعًا بنسبة 3٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس توافق البنك مع أجندة التوسع الاقتصادي لدولة الإمارات. ويواصل بنك دبي الإسلامي استراتيجيته للتحول إلى مؤسسة مالية رقمية أكثر استدامة، لتعزيز مكانته في المستقبل وإطلاق المزيد من فرص النمو التي ستعود بقيمة أكبر على المساهمين في السنوات القادمة.

الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي تعكس النتائج القوية التي حققها بنك دبي الإسلامي في الربع الأول والتي شهدت نموًا في صافي الأرباح بنسبة 58 ٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي، قدرة البنك على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة. ويسرني أن أصرح هنا بأننا نجحنا في إعادة تعريف جوهر أولوياتنا في عالم "ما بعد الجائحة" مع إطلاق استراتيجيتنا للخمس سنوات مطلع هذا العام. ويشير المركز المالي للبنك بوضوح إلى المرونة العالية التي يتمتع بها، وبأنه قادر على مواجهة أي تحديات قد تظهر في السوق وذلك نظرًا للنمو القوي في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11٪ على أساس سنوي والتراجع الكبير لخسائر انخفاض القيمة بنسبة 44٪ على أساس سنوي.

٪ على أساس سنوي لتصل إلى مليار درهم إماراتي، قدرة البنك على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة. ويسرني أن أصرح هنا بأننا نجحنا في إعادة تعريف جوهر أولوياتنا في عالم "ما بعد الجائحة" مع إطلاق استراتيجيتنا للخمس سنوات مطلع هذا العام. ويشير المركز المالي للبنك بوضوح إلى المرونة العالية التي يتمتع بها، وبأنه قادر على مواجهة أي تحديات قد تظهر في السوق وذلك نظرًا للنمو القوي في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11٪ على أساس سنوي والتراجع الكبير لخسائر انخفاض القيمة بنسبة 44٪ على أساس سنوي. ويعكس صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً قوياً بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 235 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو قوي في الاكتتابات الجديدة خلال الفصل، في إطار استراتيجيتنا لتحقيق نمو في ميزانيتنا العمومية، واستهداف شرائح جديدة للمتعاملين. وسنواصل استغلال فائض السيولة من خلال الاستثمار في اكتتابات للصكوك عالية الجودة تحقق عائداً متوسطاً قوياً بحوالي 4%.

نحن نمضي بخطى ثابتة لإدارة الاكتتابات وتعزيز جودة موجوداتنا بطريقة استباقية، حيث تمخضت جهودنا في هذا المجال عن تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة بمقدار 10 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتستقر عند 6.7٪. وسوف نستمر بتعزيز معدلات التغطية في الأرباع القادمة لتتوافق مع توجهات هذا العام.

بمقدار 10 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتستقر عند 6.7٪. وسوف نستمر بتعزيز معدلات التغطية في الأرباع القادمة لتتوافق مع توجهات هذا العام. وشهد البنك أيضًا نموًا قويًا في ميزانيته العمومية ونسب الأرباح والخسائر خلال هذه الفترة، إذ تحسنت معدلات الربحية بشكل كبير ليبلغ معدل العائد على الموجودات 1.9% (بارتفاع بلغ 35 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية ليبلغ 16.2% (بارتفاع بلغ 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه). ويعود تحسن بيئة الاقتصاد الكلي مع ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الربح المرتفعة بالنفع على بنك دبي الإسلامي، حيث تكمن القيمة الكبرى للموجودات المربحة في الاكتتابات بالسعر العائم، ليساعد البنك في الوصول لتوجيهات الهوامش المستهدفة للعام.

الاستعراض المالي

أهم بنود بيان الدخل:

مليون درهم إماراتي مارس 2021 مارس 2022 التغيير على أساس سنوي % إجمالي الدخل 2,847 3,016 6% حصة المودعين/حاملي الصكوك من الأرباح (621) (549) (12%) صافي الإيرادات التشغيلية 2,226 2,467 11% المصاريف التشغيلية (612) (698) 14% الربح قبل خسائر انخفاض القيمة والضريبة على الدخل 1,614 1,770 10% خسائر انخفاض القيمة (751) (417) (44%) الضريبة على الدخل (10) (7) (22%) صافي الأرباح للفترة 853 1,345 58%

أبرز النسب (%) ديسمبر 2021 مارس 2022 التغيير منذ بداية العام حتى تاريخه % هامش صافي الربح % 2.59% 2.69% 10 نقطة أساس معدل التكلفة إلى الدخل % 26.8% 28.3% 150 نقطة أساس العوائد على متوسط الموجودات % 1.53% 1.88% 35 نقطة أساس العوائد على متوسط حقوق الملكية % 13.0% 16.2% 320 نقطة أساس

أهم بنود بيان المركز المالي:

مليون درهم إماراتي ديسمبر 2021 مارس2022 التغيير منذ بداية العام حتى تاريخه % صافي التمويلات واستثمارات والصكوك 228,485 235,129 3% المستحقات من البنوك والاستثمار في ودائع المتعاملين الإسلامية 20,804 19,156 (8%) الاستثمارات في أدوات الملكية والعقارات 10,221 10,203 - النقد وموجودات أخرى 19,571 22,739 16% مجموع الموجودات 279,082 287,226 3% ودائع المتعاملين 205,845 204,476 (1%) أدوات تمويل الصكوك 20,563 19,632 (5%) مجموع المطلوبات 237,617 246,391 4% حقوق الملكية والاحتياط للمساهمين 30,602 29,958 (2%) الصكوك من الشقّ الأول 8,264 8,264 - الحصص غير المسيطرة 2,599 2,612 1% مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 279,082 287,226 3%

أبرز النسب (%) ديسمبر 2021 مارس 2022 التغيير منذ بداية العام حتى تاريخه صافي التمويل إلى ودائع المتعاملين 90.7% 93.3% 260 نقطة أساس معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك 12.4% 12.8% 40 نقطة أساس معدّل كفاية رأس المال 17.1% 17.5% 40 نقطة أساس نسبة التمويلات غير العاملة 6.8% 6.7% (10 نقطة أساس) نسبة تغطية المخصصات 72.0% 73.0% 100 نقطة أساس

الأداء التشغيلي

وصل إجمالي دخل البنك إلى3,016 مليون درهم إمارتي بنمو نسبته 6% على أساس سنوي، مقارنة مع 2,847 مليون درهم إمارتي في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية تحسن البيئة التشغيلية والثقة في الأعمال. وجاء هذا التحسن بشكل أساسي بسبب تعافي الأنشطة الاقتصادية نتيجة النجاح الكبير الذي حققته الدولة باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، ومعدلات التطعيم المرتفعة في البلاد. وقد حقق صافي الإيرادات التشغيلية نموًا قويًا بنسبة 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2,467 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 2,226 مليون درهم إماراتي للعام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة خلال العام بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 1,770 مليون درهم إماراتي مقابل1,614 مليون درهم إماراتي. وبفضل الإدارة القوية للمخاطر وجودة الاكتتابات، تمكن البنك من تحقيق تراجع ملحوظ في رسوم انخفاض القيمة بتحسن بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 417 مليون درهم إماراتي مقابل 751 مليون درهم إماراتي للعام الماضي.

وبلغت النفقات التشغيلية 698 مليون درهم إماراتي مقابل 612 مليون درهم إماراتي، مع استقرار معدل التكلفة إلى الدخل عند 28.3% ليبقى متوافقاً مع المتطلبات.

ونتيجة لذلك، شهدت الأرباح الصافية للمجموعة بشكل ملحوظ نموًا قويًا بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى 1,345 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 853 مليون درهم إماراتي.

وواصل هامش صافي الأرباح ارتفاعه ليصل إلى 2.7% (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه) على خلفية ارتفاع المعدلات، حيث بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية 1.88% و16.2% على التوالي.

اتجاهات الميزانية العمومية

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نموًا بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 235.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 228.5 مليار درهم إماراتي في عام 2021. وحقق البنك نموًا قويًا في إجمالي التمويلات الجديدة بما يقارب 16 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه، مدفوعة بالنمو القوي في التمويلات المؤسسية الجديدة والتي بلغت حوالي 12 مليار درهم إمارتي، والتمويلات الجديدة للأفراد التي وصلت إلى حوالي 4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام. كما حققت استثمارات الصكوك نموًا قويًا بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 44 مليار درهم إماراتي.

وسجلت ودائع المتعاملين 204.5 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من العام، وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3.2% إلى 92.9 مليار درهم إماراتي لتمثل حوالي 45% من ودائع المتعاملين. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 123% وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ معدل التمويل إلى الودائع 93.3% مما يعكس وضعًا سليمًا ومريحًا للسيولة.

وبلغ معدل التمويلات غير العاملة 6.7%، مسجلاً تحسنًا خلال الربع الأول بواقع 10 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس تحسنًا في جودة الموجودات نتيجة الإدارة القوية للمخاطر وتحسن الظروف الاقتصادية. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة التغطية النقدية 73% ونسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 103%، حيث ارتفعت النسبتين بمعدل 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. واستمرت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية في اتجاه منحدر لتصل الآن إلى 69 نقطة أساس مقارنة مع 99 نقطة أساس في نهاية عام 2021، بتحسن نسبته 30 نقطة أساس خلال الفصل.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.5% وحافظ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 على استقراره عند 12.8% وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أبرز محطات الأعمال:

نجح بنك دبي الإسلامي بإصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 2.74% سنوياً. وتمثل هذه الصفقة أول اصدار للصكوك من دولة العربية المتحدة لعام 2022، مما يمهد الطريق لجهات الإصدار الأخرى للوصول إلى الأسواق الدولية للصكوك. ويواصل بنك دبي الإسلامي ريادته في قطاع التمويل الإسلامي، مع متابعة واهتمام قوي من قبل مختلف المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن المعدلات العالمية، إلا أن بنك دبي الإسلامي نجح في إصدار صكوكه دون علاوة على الإصدار الجديد، وهو ما يعد دليلاً على الوضع الائتماني القوي للبنك واستراتيجيته الرشيدة للأعمال.

أطلقت وحدة الخدمات المصرفية للأفراد الاستراتيجية الخمسية لتجربة المتعاملين ( CX ) للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للبنك. وتستند هذه الاستراتيجية إلى 4 ركائز أساسية هي (1) التحول في الثقافة/الفكر (2) الخبرات المترابطة (3) تثقيف المتعاملين وتوعيتهم (4) قياس النتائج والبصيرة والحوكمة.

) للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للبنك. وتستند هذه الاستراتيجية إلى 4 ركائز أساسية هي (1) التحول في الثقافة/الفكر (2) الخبرات المترابطة (3) تثقيف المتعاملين وتوعيتهم (4) قياس النتائج والبصيرة والحوكمة. انضم بنك دبي الإسلامي كعضو رسمي لمنصة التجارة الرقمية UAE Trade Connect (UTC) ، وهي منصة تستند إلى السحابة الأصلية وتعمل على منصة E1 التابعة لشركة اتصالات، توفر لمستخدميها قدرات الذكاء الاصطناعي. كما توفر هذه المنصة التكنولوجية لبنك دبي الإسلامي وغيره من البنوك الإماراتية طريقة لا مركزية وثابتة وشفافة لتنظيم البيانات ومكافحة عمليات الاحتيال. ولا تقتصر فوائد هذه المنصة على حماية متعاملي بنك دبي الإسلامي والنظام المصرفي فحسب، بل تعمل أيضاً على تعزيز أنشطة التجارة العالمية، إذ تعد المنصة علامة فارقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية القادرة على جعل عمليات التمويل التجاري سهلة وميسورة وعادلة. ويركز بنك دبي الإسلامي على تقديم حلول قيّمة للمعاملات المصرفية كما يتطلع إلى دعم متعامليه بخدمات أكثر أماناً.

، وهي منصة تستند إلى السحابة الأصلية وتعمل على منصة التابعة لشركة اتصالات، توفر لمستخدميها قدرات الذكاء الاصطناعي. كما توفر هذه المنصة التكنولوجية لبنك دبي الإسلامي وغيره من البنوك الإماراتية طريقة لا مركزية وثابتة وشفافة لتنظيم البيانات ومكافحة عمليات الاحتيال. ولا تقتصر فوائد هذه المنصة على حماية متعاملي بنك دبي الإسلامي والنظام المصرفي فحسب، بل تعمل أيضاً على تعزيز أنشطة التجارة العالمية، إذ تعد المنصة علامة فارقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية القادرة على جعل عمليات التمويل التجاري سهلة وميسورة وعادلة. ويركز بنك دبي الإسلامي على تقديم حلول قيّمة للمعاملات المصرفية كما يتطلع إلى دعم متعامليه بخدمات أكثر أماناً. كجزء من التزام بنك دبي الإسلامي بتوجهات الاستدامة، قام البنك بالتعاون مع "كي إف أي غلوبال"، إحدى الشركات الرائدة لتزويد جيل الشباب بالمعرفة المالية، من خلال مبادرة مكثفة تسعى لتصدر مجال التعليم المالي في الإمارات العربية المتحدة، ويستهدف جيل "زد" على وجه الخصوص. والهدف من هذا التعاون الاستراتيجي هو تمكين الشباب والمراهقين (من جيل زد والألفية) من إثراء معرفتهم بالثقافة والسلوكيات والتوجهات المالية التي تلعب دوراً مهماً في إعدادهم لإدارة أمورهم المالية بمسؤولية ووعي أكبر. وتم عقد الشراكة تماشياً مع الهدف الذي وضعه البنك لترسيخ مفهوم البساطة والراحة في كل ما يقدمه. وكان لهذه المبادرة الأثر الكبير في تمكين أكثر من 2000 طالب على مستوى 23 مؤسسة تعليمية بالمعرفة المالية التي جرى تقديمها على مدى 205 ساعة من الجلسات التوعوية، خلال الربع الأول من عام 2022. ويكرس بنك دبي الإسلامي كل الجهود التزاماَ منه بنشر الثقافة والتوعية المالية بين جيل الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة والأجيال القادمة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 75 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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