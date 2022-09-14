أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة: عقدت اللجنة العليا للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) اجتماعها الثالث برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة المنظمة العليا وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك التي تنظم هذا الحدث الدولي بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى جانب أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان الفرعية للمعرض وممثلين عن عدد من الدوائر الحكومية في أبوظبي.

وتم التأكيد في الاجتماع على تقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي من خلال استعدادات وتضافر عمل كافة اللجان والشركاء لاستضافة هذا العدد الكبير من الشركات المشاركة والعاملة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيات المستقبل في العمل الشرطي ووحدات الإنقاذ والإسعاف والحماية المجتمعية.

وتم بحث تطورات ومستجدات عمل كافة اللجان والوقوف على التحديات والمنجزات مع أهمية العمل المتواصل في سبيل تحقيق استدامة التميز والريادة لهذا الحدث العالمي وتعزيز صورة الإمارات الناصعة في استضافة أهم الفعاليات والأحداث الكبرى إلى جانب أثر هذا الحدث في تعزيز جودة الحياة للمجتمعات وخاصة في المجتمع الإماراتي بما يحمل من تقنيات وعروض تعزز الخدمات المقدمة.

كما جرى بحث سبل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمشاركين والعارضين الدوليين والمحليين ووسائل الإعلام للتغطية والترويج للحدث بصورة تتناسب مع حجمه الإقليمي وعدد من الموضوعات المتعلقة.

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