الدكتور محمد الزرعوني: الجائزة تؤكد حرص القيادة الحكيمة على تكريم المتميزين في العمل ومكافأت على دورهم الهام في استمرار تقدم دبي

اللواء عبيد بن سرور:" خطوة استراتيجية تؤهلنا لتعزيز معايير الرفاه العمالي لدى اكثر من 5000 شركة و30 الف موظف من مختلف دول العالم"

الإمارات العربية المتحدة، دبي - أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن مشاركتها في رعاية جائزة "تقدير" للعام 2022، الهادفة إلى تشجيع التميز في علاقات العمل، والتي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتعتبر جائزة "تقدير"، برنامج المكافآت الأول في العالم الذي يستند على أساس النقاط للاهتمام بالموظفين، عبر تصنيف الشركات بناءً على ممارسات التوظيف لديها. كما تعد واحدة من جوائز التميز التي تتبناها حكومة دبي بهدف تعزيز رصيد دبي كواحدة من أفضل مدن العالم في مجال رعاية العمال وحفظ حقوقهم وبناء أفضل العلاقات بينهم وبين الشركات التي يعملون بها.

ستقوم "دييز" عبر مناطقها الحرة الثلاث والمتمثلة في "المنطقة الحرة بمطار دبي"، و"واحة دبي للسيليكون"، و"دبي كوميرسيتي"، بتشجيع شركاتها على المشاركة في الجائزة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة علاقات العمل. حيث تحتضن "دييز" أكثر من 5000 شركة، منها شركات رائدة تعمل في أكثر من 20 قطاع اقتصادي حيوي، وتضم 30 ألف موظف من مختلف أنحاء العالم.

وثمّن سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدور الذي تلعبه جائزة "تقدير" في مكافأة التميّز في العلاقات التي تربط بين جهات العمل والعمال، بتوجيهات سامية ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: "تعد دبي اليوم مركزًا اقتصاديًا رائدًا عالميًا وواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل. وتمثل جائزة "تقدير" إحدى المبادرات الهامة التي تعزز الشراكات الاستراتيجية بين السلطة والجهات الحكومية، وترسخ من مركز دبي كأفضل المدن في مجال رعاية العمال، حيث تسهم في تعزيز التزام وولاء موظفي الشركات وتشجعهم على زيادة الإنتاجية في إطار بيئة عمل آمنة تضمنها قوانين وتشريعات دولة الإمارات، الرامية إلى رفاهية العمالة وصون حقوقهم الإنسانية والعملية ودعم الشركات لتحقيق نتائج متميزة".

وأضاف سعادته: "تفتخر "دييز" بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة، التي تؤكد حرص القيادة الحكيمة على تكريم المتميزين في إدارة علاقات العمل ومكافأتهم على دورهم الهام في استمرار تقدم دبي. وذلك في ضوء الأهمية التي توليها "دييز" لتكريم ومكافأة الشركات التي تخلق وتحافظ على ظروف عمل عالمية المستوى. ويأتي ذلك انطلاقاً من التاريخ العريق والمتميز لمناطقها الحرة التي لطالما شجعت شركاتها على تبني أفضل الممارسات في إدارة علاقات العمل، والاهتمام بتبني أفضل المعايير الدولية والأكثر مرونة وتطوراً في هذا المجال. الأمر الذي، سيحفز الشركات على بناء بيئة عمل متميزة وفريدة من نوعها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو الارتقاء بمكانة إمارة دبي الريادية كمركز عالمي في مختلف المجالات".

ومن جانبه قال سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة تقدير :" اتفاقيتنا الاستراتيجية مع دييز سوف تساعدنا على المضي قدماً على طريق تعزيز معايير الرفاه العمالي في أوساط اكثر من 5000 شركة عاملة ضمن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، يصل عدد موظفيها وعمالها الى اكثر من 30 الف موظف من مختلف دول العالم، وهذا ما يمنح الجائزة دفعة قوية الى الامام ونشر ثقافة التميز العمالي، وسط هذه الكثافة العمالية الكبيرة من مختلف ثقافات العالم".

وأضاف سعادته" سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية لأننا نتشارك القيم والاهداف ذاتها لتعزيز سمعة دبي كأفضل مدينة لعيش والعمل وأيضا لانها ستشجع هذه الشركات على المشاركة في الجائزة والاستفادة من معاييرها لدخول نادي الشركات والعمال المتميزين".

وتحصل الشركات على الاعتراف في إطار برنامج جائزة "تقدير"، بعد إثبات تطبيق المعايير الدولية بما في ذلك سياسات العمل والمرافق والبنية التحتية والصحة والسلامة والأمن والعمل والتوظيف والأجور والعدالة والشفافية والتواصل وإعطاء النتائج والإبداع والابتكار والإدارة وتصورات العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية.

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