الشيخ فاهم القاسمي وأسماء بن طلعية وعدد من رؤساء الدوائر يطلعون على أبرز المشاريع والمبادرات

دبي: شهد جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة، 14 أكتوبر الجاري، زيارة سعادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، حيث كان في استقبال سعادته اليوم الأربعاء الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وأطلع سعادته على أبرز المشاريع والمبادرات ضمن مشاركة حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس 2022.

زار الجناح أيضا كل من سعادة أسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس برنامج إسكان الشارقة، وسعادة سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، وسعادة عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وسعادة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لريادة الأعمال (رواد)، وسعادة منى عبدالكريم اليافعي، مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة هناء سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وسعادة نور علي النومان، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين والزوار.

وناقش خبراء في جناح حكومة الشارقة مستقبل حكومات الميتافيرس ضمن ورشتي عمل عقدتا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودبي الرقمية، وبمشاركة كل من خليفة الجزيري، مستشار وزارة الاقتصاد لشؤون الميتافيرس والواقع الممتد، والدكتور مروان الزرعوني، المستشار الاستراتيجي في دبي الرقمية.

وركزت ورشتا العمل على مستقبل الحكومات في الميتافيرس واستراتيجية دولة الإمارات في هذا المجال، الذي يشكل ملامح حكومات المستقبل، أيضا جرى تسليط الضوء على المكتب الثالث لوزارة الاقتصاد في عالم الميتافيرس، عبر عرض حي ليوم عمل يتضمن عقد اجتماعات وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى في العالم الافتراضي.

في الإطار ذاته، عقدت ورشتا عمل حول الجيل الثالث لتقنيات الويب (ويب 3.0)، والذي يمثل مستقبل شبكة الويب العالمية. بحثت الورشتان نقاط القوة والضعف في هذا الجيل الجديد من تقنيات الويب. واستعرضت إحدى الورشتين رحلة افتراضية في (ويب 3.0) تحت عنوان "رحلة إماراتي في الويب 3.0".

الخارطة الإيجارية التفاعلية

وفي ثالث أيام مشاركته في معرض جيتكس للتقنية 2022، استعرض جناح حكومة الشارقة مشروع "الخارطة الإيجارية التفاعلية"، وهو مشروع تابع لبلدية مدينة الشارقة، وكلاهما قائمان على تقنيات من الجيل الجديد تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وتتيح الخارطة الإيجارية التفاعلية، للمتعامل الحصول على المعلومات التي يحتاجها للبحث عن العقار المناسب للإيجار عن طريق الموقع الجغرافي أو متوسط القيمة الإيجارية أو نوع الوحدة العقارية التي يريد استئجارها. وتُسهم هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد وحصر الخيارات أمام مستخدمها بكل سهولة ويسر.

ويجسد تصميم جناح الشارقة، الواقع في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، شعار مشاركة حكومة الشارقة "معاً لتكامل الإنسان مع التقنية" بهدف توفير تجربة مميزة للزوار تضمن تفاعلهم المباشر مع التقنيات المعروضة، فضلاً عن عقد حلقات نقاش مع الشركاء من دولة الإمارات ومن جميع دول العالم المشاركة.

وتعمل اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 مع الجهات الحكومية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المشاركة في المعرض لتطوير البنية الرقمية للإمارة بما يتجانس مع التطور الرقمي في العالم واحتياجات المتعاملين، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير آليات التواصل معه لخدمة المجتمع والزوار، واستقطاب المزيد من المستثمرين للعمل في بيئة متكاملة، توفر جميع أسباب النجاح والتقدم المستدام.

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