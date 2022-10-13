بينهم بن طوق والرومي وسفير قرغيزستان والقنصل الكوري

سعادة الشيخ سعود بن محمد القاسمي بين كبار زوار الجناح في رابع أيام المشاركة

اللواء سيف الشامسي: 90% نسبة التحول الرقمي في شرطة الشارقة

سفير قرغيزستان والقنصل الكوري يطّلعان على تجربة التحول الرقمي والتقني في إمارة الشارقة

دبي– استقبل جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 اليوم الخميس عددا من كبار الزوار، في مقدمتهم معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة الشيخ سعود بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

وكان الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، في استقبال كبار الزوار، حيث أطلعهم على ما يقدمه الجناح من مشروعات وما يعرضه من أحدث التقنيات التي تستعين بها حكومة الشارقة في إطار رؤيتها للتحول الرقمي في الإمارة.

وشهد الجناح اليوم أيضا زيارة وفد من شرطة الشارقة برئاسة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حيث قال سعادته خلال الزيارة إن نسبة التحول الرقمي في شرطة الشارقة بلغت 90%، مشيدا بمشاركات الجهات الحكومية في هذا التحول الرقمي السريع الذي حققته إمارة الشارقة باستخدام أحدث التقنيات في العالم.

وقال سعادته "مشاركة مميزة من جميع الجهات الحكومية التي أبرزت التحول الرقمي في إمارة الشارقة، والاستفادة من التطور التقني في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع في دولة الإمارات العربية وفي إمارة الشارقة.. علينا أن نسخر كافة التقنيات لخدمة جميع أفراد المجتمع، وهذا ما لمسناه من خلال ما تم عرضه من الجهات المشاركة".

زار الجناح أيضا سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وسعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وسعادة العقيد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، وسعادة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وسعادة المهندس عبدالرحمن النقبي، مدير بلدية كلباء.

واطّلع كل من سعادة عبداللطيف جمعة باييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الإمارات، وسعادة بيونج جون مون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات، على تجربة التحول الرقمي والتقني في إمارة الشارقة خلال زيارتيهما لجناح الإمارة في قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات أسبوع جيتكس.

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