بمشاركة أكثر من 4,800 موظفاً قضوا أكثر من 17,460 ساعة تطوعية

دبي : اختتم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي مؤخراً فعالية "اعط واحصد 2022"، وذلك تماشياً مع جهود الغرفة لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في الإمارة، وفي إطار فعاليات برنامجها " Engageدبي" لدعم التطوع في النشاطات المجتمعية.

وتندرج هذه المبادرة التي تقام للعام الثاني عشر على التوالي ضمن جهود برنامج " Engageدبي" وقد شهدت نسخة هذه السنة مشاركة أكثر من 4,800 موظفاً متطوعاً يمثلون 68 شركة في دبي قضوا أكثر من 17,460 ساعة تطوعية، استفاد منها 147 ألف مستفيداً، لتكون هذه الفعالية الأكبر في تاريخ البرنامج.

وتهدف هذه الفعالية إلى دعم برامج ومشاريع تطوعية لحوالي 26 شريكاً من مؤسسات المجتمع و42 عضواً من الشركات، حيث شملت المشاريع والبرامج التي تطوع الموظفون للمشاركة فيها لهذا العام حوالي 95 مشروعاً وشملت تنظيم حملات جمع التبرعات مثل الكتب والقرطاسية والملابس والأثاث، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأوراق والبلاستيك والمعادن، وتوفير الوجبات ومستلزمات النظافة لعمال البناء والمشاريع العقارية والأسر المتعففة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع مختلف المدارس والجامعات في الدولة.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن فعالية "اعط واحصد" لهذا العام شهدت إقبالاً شديداً من مجتمع بيئة الأعمال في دبي، حيث عكست المشاركة عكس الاهتمام القوي والوعي المتزايد من قبل الشركات بأهمية التطوع المؤسسي، لافتاً إلى أن هذه الفعالية السنوية تعتبر منصة مثالية للشركات وموظفيها لتطبيق مفهوم العطاء المجتمعي وتعزيز تأثيرهم في مجتمعهم وتعزيز مهارات الموظفين وصقلها.

وأضاف رتاب أن الغرفة قامت خلال هذه الفعالية التطوعية بتقديم أكثر من 24,100 كيلو غرام من المساعدات الإنسانية، مثل توزيع الأرز والقرطاسية والملابس، وجمع أكثر من 5,100 كيلو غرام من النفايات الإلكترونية والمواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 47,900 وجبة للمحتاجين والأسر المتعففة في الدولة، مشيراً كذلك إلى أنه تم زراعة أكثر من 300 شجرة خلال شهر الفعالية.

ويشار إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال تأسس في غرفة تجارة دبي في عام 2004، وبرز كأهم مركز يساهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم المركز عدداً من الخبراء الذين يساعدون الشركات العاملة في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة التي من شأنها أن تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. ويوفر المركز البحوث والتدريب والتقييم بالإضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات الهامة وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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