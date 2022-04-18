أبوظبي: سلطت هيئة البيئة – أبوظبي اليوم الضوء على إنجازاتها خلال عام 2021 في مجال حماية المياه الجوفية في إمارة أبوظبي التي تعتبر من المصادر غير المتجددة، حيث واصلت جهودها لمراقبة استخدامات المياه الجوفية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة لتقييم الاستدامة طويلة المدى لخزانات المياه الجوفية العميقة في إمارة أبوظبي وإدارة الطلب على المياه الجوفية.

ففي إطار برنامج مراقبة المياه الجوفية قامت الهيئة خلال عام 2021 بإجراء 1100 زيارة لأكثر من 440 بئراً لمراقبة وقياس مستوى المياه، وقد شملت القياسات الإجمالية التي تم إجراؤها 92٪ من الهدف الذي سعت الهيئة لتحقيقه خلال هذا العام.

وتضمنت الصيانة المستمرة لشبكة مراقبة المياه الجوفية صيانة الآبار الخارجية وأجهزة المراقبة الآلية، حيث تمت صيانة 110 بئر مراقبة خارجيًا من خلال إقامة أسوار وقائية مع تركيب لافتات، الأمر الذي ساهم باستقرار القواعد حول الآبار الجديدة واستقرار المناطق المحيطة بها. وقد بلغت الكفاءة الإجمالية للآبار المؤتمتة التي تمت صيانتها 94٪ خلال عام 2021.

كما أكملت الهيئة في عام 2021، المرحلة الأولى من إعداد الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعتبر مهمة للتعرف على الوضع الحالي لإمكانات الخزانات الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع الخطط والبرامج لحمايتها لضمان الرفاه الاجتماعي للسكان والنمو الاقتصادي. وستكون الخرائط التي يتم إعدادها بمثابة مرجعاً دقيقاً وسهلاً لصناع القرار والمشرّعين والباحثين في مجال المياه الجوفية والسطحية. وحتى نهاية العام الماضي، تم الانتهاء من حوالي 45٪ من المشروع والذي يتضمن تقديم تقرير أولي وتقرير تحليل فجوات البيانات. كما تم الانتهاء من 80٪ من الدراسات الميدانية وإصدار النسخة الأولى من خرائط الإمارات الشمالية بمقياس 1:100,000.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تقييم شامل لموارد المياه الجوفية العميقة في أبوظبي خلال عام 2021. وكان الهدف من المشروع إجراء تقييم نوعي وكمي متكامل لتحديد فرص التنمية المستدامة واستخدام الموارد المحتملة لخزانات المياه الجوفية العميقة في إمارة أبوظبي. وأكملت الهيئة خلال عام 2021، 55٪ من المشروع والذي تضمن تقديم تقريرين رئيسيين، التقرير المبدئي وتقرير اختيار موقع الحفر العميق. كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين بعمق 400 و700 في منطقة العين.

وتشرف الهيئة على مشروع مخزن الخير (الخزان الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا)، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة بسعة 26 مليون متر مكعب من المياه الجوفية المخزنة في طبقة المياه الجوفية الضحلة شمال غرب ليوا، والتي تعتبر احتياطي استراتيجي لتزويد مدينة أبوظبي بـ 180 ألف متر مكعب / يوم (40 مليون جالون/ يوم) لمدة 90 يوماً. ويتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المطور للتحكم في الاختيار التلقائي لضخ الآبار لكل حوض بناءً على مستويات الملوحة والتي يتم حسابها بناءً على مدخلات النماذج العددية وقياسات المستشعرات. ويستخدم الذكاء الاصطناعي بنسبة 100٪ في إدارة مخزن الخير.

كما انتهت الهيئة في عام 2021 من مشروع تطوير نمذجة رقمية لمحاكاة حركة المياه الجوفية في مخزن الخير، لاختبار سيناريوهات تشغيل المشروع، حيث تم الانتهاء من تطوير أول قاعدة بيانات للمشروع والتي تضم (315 بئر اً إنتاجية و111 بئراً للمراقبة) وطبقات الخزان الجوفي. بالإضافة إلى ذلك، تم في عام 2021، إدراج مشروع مخزن الخير في الإصدار الثاني من تقرير الابتكار الحكومي لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

علاوة على ذلك، أطلقت الهيئة في عام 2021، خطة الإدارة المتكاملة لموارد المياه في أبوظبي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء المعنيين. وتتضمن الخطة 55 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً يتم تنفيذها على مدى السنوات العشر القادمة، وذلك بهدف تحقيق استدامة الموارد المائية، بما في ذلك الجدوى الاقتصادية والاستثمارات الرأسمالية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات التي تستخدم الموارد المائية في أبو ظبي.

كما قامت الهيئة في عام 2021، بإعداد مشروع قرار لحماية جودة المياه الجوفية وكمياتها، بما يتماشى مع متطلبات قانون أبوظبي رقم (5) لسنة 2016 لإدارة موارد المياه الجوفية في الإمارة. وستعمل الهيئة على ضمان التنفيذ المناسب لهذا القرار من خلال المراقبة المستمرة، والترخيص، وإنفاذ القانون، والتفتيش.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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