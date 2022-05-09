تحت رعاية مصرف البحرين المركزي

تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وحضور سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج ورئيس مجلس إدارة بورصة البحرين السيد عبدالكريم أحمد بوجيري، تم تكريم طلبة وطالبات المدارس والجامعات الذين شاركوا في برنامج «تريدكويست» للعام 2021-2022 وذلك عبر حفل ختامي عقد يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 بمقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حيث تم تكريم الفرق الفائزة بمجموع جوائز نقدية تبلغ 30,000 دينار بحريني.

وقد حضر الحفل الطلاب ومرشدي الاستثمار وكبار المسئولين في المؤسسات الراعية للبرنامج وعدد من المسئولين في وزارة التربية والتعليم.

وقد ألقى سعادة المحافظ كلمة أعرب فيها عن أهمية برنامج «تريدكويست» في تعريف الطلاب المشاركين بالأسواق المالية ومساهمته في تطوير قدراتهم للانخراط في سوق العمل.

كما عبر المحافظ عن شكره وتقديره للطلاب المشاركين في برنامج «تريدكويست» على الالتزام والجهد الذي بذلوه في البرنامج على الرغم من التحديات التي واجهتهم خلال السنة الدراسية. كما ثمّن سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي الدور الذي تقوم به بورصة البحرين وباقي المؤسسات الراعية في تنظيم ونجاح هذا البرنامج.

ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بقوله: "يعد تعزيزالوعي الاستثماري إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجة البورصة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مختلف البرامج التوعوية التي تقدمها البورصة في العام 2021 أكثر من 6800 مستفيد."

وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "وقد قامت بورصة البحرين بتوفير سلسلة من البرامج التوعوية التي تقوم بتأسيس قادة المستقبل بالإضافة إلى تزويد الشباب بأساسيات الادخار والاستثمار، وقد تم تصميم برامجنا لتأسيس الطلبة ابتداءً من مرحلة

النشىء من خلال برنامج المستثمر الذكي والذي تم إدراجه مؤخراً ضمن منهج المدارس الحكومية."

واحتلت المراكز الثلاثة الأولى في برنامج «تريدكويست» للمدارس الخاصة كل من: مدرسة ابن خلدون الوطنية في المركز الأول، ومدرسة سانت كريستوفر في المركز الثاني ومدرسة النور العالمية في المركز الثالث. كما احتلت المراكز الثلاثة الأولى في برنامج «تريدكويست» للمدارس الحكومية كل من: مدرسة جدحفص الثانوية للبنات في المركز الأول، مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات في المركز الثاني، ومدرسة النور الثانوية للبنات في المركز الثالث. واحتلت المراكز الثلاثة الأولى في برنامج «تريدكويست» للجامعات كل من: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في المركز الأول والجامعة البريطانية في البحرين في المركز الثاني وجامعة بوليتكنك البحرين في المركز الثالث.

ويشارك في البرنامج هذا العام 21 فريقاً طلابياً من المدارس الخاصة والمدارس الحكومية و6 فرق جامعية، حيث تضم قائمة المدارس الخاصة المشاركة كلا من: مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية، ومدرسة بيان البحرين، والمدرسة البريطانية في البحرين، ومدرسة برايتس العالمية، ومدرسة الحكمة الدولية، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة النسيم الدولية، ومدرسة الألفية الجديدة، ومدرسة سانت كريستوفر، ومدرسة الوسام.

وتضم قائمة المدارس الحكومية المشاركة كلا من: مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، ومدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، ومدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات، ومدرسة جدحفص الثانوية للبنات، ومدرسة المحرق الثانوية للبنين، ومدرسة النور الثانوية للبنات، ومدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات، ومدرسة سار الثانوية للبنات، ومدرسة التضامن الثانوية للبنات، ومدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

في حين تضم قائمة الجامعات المشاركة 6 جامعات وهي: الجامعة العربية المفتوحة، وجامعة بوليتكنيك البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) والجامعة البريطانية في البحرين، وجامعة البحرين، وجامعة البحرين للتكنولوجيا.

وتتقدم بورصة البحرين بخالص الشكر لمصرف البحرين المركزي على رعايته للحفل الختامي لبرنامج «تريدكويست» باللإضافة إلى المؤسسات المالية والمصرفية التي ساهمت في رعاية البرنامج هذا العام وهم الرعاة من الفئة البلاتينية: البنك الأهلي المتحد،

وبنك ABC، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك البحرين الوطني، والرعاة من الفئة الذهبية وهم: شركة الإثمار القابضة، وسيكو ش.م.ب.(م)، والرعاة من الفئة الفضية وهم: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، وبنك البحرين والكويت، وبنك الخليج الدولي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج المتحد، والشريك المعرفي وهو معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).

يذكر أن برنامج تحدي التداول الاستثماري «تريدكويست» هو برنامج تحدي افتراضي يحاكي تجربة التداول الاستثماري في الأسواق المالية العالمية. ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في تلك الأسواق، وتحليل واختيار الأسهم وإدارة محفظة من الأدوات الاستثمارية المدرجة في بورصة نيويورك وبورصة البحرين.

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