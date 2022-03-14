دبي،: زار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مؤخراً جناح أندورا الواقع في منطقة الاستدامة ضمن إكسبو 2020 دبي، وتعرف على الفرص التي تحتضنها هذه الدولة الجبلية الغنية بالإمكانات والفرص والتراث الثقافي الواقعة في قلب قارة أوروبا.

وفي زيارته للجناح، تعرف معاليه على فعاليات جناح دولة أندورا، والذي يقدم جولة افتراضية رياضية وثقافية تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بجمال بيئتها الطبيعة، ويعرض فرص الابتكار والاستثمار فيها، وخاصة وأن دولة أندورا تمتاز بمكانتها كمنطقة تنعم بالأمان والاستقرار.

وعن هذه الزيارة، قال معاليه: "يحقق معرض إكسبو 2020 دبي فرصة هامة لجميع الدول لتستعرض ما تزخر به من مزايا طبيعية واقتصادية واستثمارية وسياحية، والتي تشكل بمجملها محور النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لدول العالم، والحوار حول منهجيات وآليات للتعاون الدولي لتفعيل العمل المشترك وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة حول العالم."

واطلع معالي محمد بن هادي الحسيني خلال جولته ضمن جناح دولة أندورا على المزايا الاستثمارية التي تحتضنها الدولة وفي مقدمتها، النظام الضريبي الذي يعد من بين الأنظمة الأكثر تنافسية في القارة الأوروبية ويلعب دوراً محورياً في استقطاب المشاريع الاستثمارية. وتعرف معاليه أيضاً على الدور الذي تقوم به السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، والذي شكل حافزاً عزز من نمو قطاع التجزئة، إلى جانب كون دولة أندورا مصدراً طبيعياً لعدد كبير من المعادن مثل الحديد والرصاص، وحاضنة لمجموعة من الينابيع الساخنة وأكبر المنتجعات الصحية في أوروبا.

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