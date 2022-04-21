دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية الصين الشعبية وبالتعاون مع "دستركت "2020"، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي حول "دستركت 2020"، المنطقة التي ستتطور وتتوسع في مرحلة إرث الحدث الدولي "إكسبو 2020"، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لإبراز الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه المنطقة لرواد الأعمال والمستثمرين، مع التأكيد على مكانة دبي كوجهة مفضلة للمسافرين من شتى أنحاء العالم.

وشارك في الندوة الافتراضية التي أقيمت بعنوان "دستركت 2020: إرث دائم بعد إكسبو 2020 دبي" مجموعة من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين، وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة، وشخصيات من مجتمع الأعمال.

وكان في مقدمة المشاركين سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة تشانغ شن فنغ، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والمفوض العام لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسانجيف كوسلا، نائب الرئيس الأول لوحدة الأعمال الانتقالية في إكسبو 2020 دبي. حيث استعرضوا النتائج المبشرة للمعرض وكذلك مشاركة الصين الناجحة فيه، بالإضافة إلى أهمية إيصال المعلومات المهمة عن قطاعي السياحة والأعمال في "دستركت2020" للجمهور من الصين. كما أكد المتحدثون في الندوة أن دبي ستواصل جهودها في جذب الزوار الدوليين لاسيما من الصين، التي تعدّ من الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار الدوليين للإمارة.

وكان معرض "إكسبو 2020 دبي" قد اختتم فعالياته بنجاح بتاريخ 31 مارس الماضي، بعد أن قدّم على مدار 182 يوما تجارب لا تُنسى لزوّاره، وليسجل أكثر من 24 مليون زيارة من قبل المواطنين والمقيمين والسياح. وباعتباره أول معرض إكسبو عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وكذلك الحدث الأول من نوعه وحجمه الذي يُعقد منذ بداية الجائحة، فقد تمكّن "إكسبو 2020 دبي" من جذب 192 دولة شاركت بأجنحتها في المعرض. وبعد ستة أشهر من معرض إكسبو العالمي، ستعيد "دستركت 2020" تخصيص 80 بالمئة من بيئة إكسبو لبناء مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات سيستمر في جذب الشركات والأفراد للعمل والعيش والزيارة والاستمتاع. وقد تم تصميم "دستركت 2020" لدعم مستقبل العمل والمعيشة، وتسهيل التواصل والتعاون؛ إذ ستكون موطنا لمجتمع شامل ومتنوع يسعى إلى أسلوب حياة أكثر توازناً، ومكانا يعطي الأولوية للرفاهية، ويسهل النمو ويمكّن الإمكانات البشرية، وكذلك وجهة جديدة لجميع المسافرين.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي "دبي للاقتصاد والسياحة":

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية. ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة وما توفره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص أعمال المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مُؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادرات، ومُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، وكلية دبي للسياحة، وجدول فعاليات دبي، وفعاليات دبي للأعمال.

للمزيد من المعلومات:

mediarelations@dubaitourism.ae

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