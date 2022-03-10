دبي: نظم "جناح فرنسا" في "إكسبو 2020 دبي" يوماً طويلاً مخصصاً لتكريم المرأة في مناسبة "اليوم العالمي للمرأة". وحفل جدول أعمال هذه الحدث بحضور حشد كبير من رائدات الأعمال والفنانات اللواتي يحظين بشهرة واسعة، حيث تناول الإنجازات والتقدم المُحرز الذي تحققه النساء في مختلف القطاعات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال إريك لانكييه، المفوض العام لفرنسا في "إكسبو 2020 دبي" في هذه المناسبة: "إن اليوم العالمي للمرأة يحمل بالتأكيد في طياته مغازياً راقية للغاية، وقد تشرّفنا باستضافة جناح فرنسا هذا الحدث للوقوف على أبرز الإنجازات التي حققتها رائدات أعمال وفنانات في العالم. إن هذا اليوم لا يرمز فقط إلى النجاحات والإنجازات، بل يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على التقدم الكبير والتحديات التي لا تزال المرأة تواجهها".

كما شهد هذا اليوم، حلقة نقاشية استضافت عدداً من النساء البارعات في مجالات العلوم والابتكار، بما في ذلك نهلة عابد، مديرة المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط لدى "بيرو فيريتاس"، والدكتورة صبا الهيالي، الأستاذة المساعدة في علم المناعة في "جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية" في دبي والحائزة على جائزة "برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال-اليونسكو من أجل المرأة"، والنجمة العالمية الصاعدة ناتالي بيكفورد، مديرة إدارة الموارد البشرية في "سانوفي"، بالإضافة إلى إليزابيث ريتشارد، رئيسة الاتصالات والعلاقا مع المجتمع المدني ورئيسة " Women In Networking by Engie" في شركة "إنجي".

من جهتها، استعرضت كلٌ من بريجيت غريسي، الرئيسة السابقة لـ"المجلس الأعلى للمساواة" وإيرين ناتيفيداد، رئيسة "القمة العالمية للمرأة"، ومرسيدس إيرا، رئيسة ومؤسسة "مجموعة BETC"، مجموعة من الدروس المهمة المسُتقاة والملهمة من أجل معالجة المواضيع المتعلقة بـ"التمييز على أساس الجنس" و"عدم المساواة" و"المرأة والسلطة" و"المرأة في المشهد الإعلامي".

وانتهت هذه الأمسية بقراءة قدمتها أمام المشاركين جولي جاييت، الممثلة والمنتجة الفرنسية وتناولت فيها رسائل وخطابات من قبل سيدات يمثّلن أجنحة في "إكسبو 2020 دبي"، تعبّر عن الأمل ونقل رسالة قوية إلى الجيل المقبل.

إلى ذلك، قال مارسيل هوشار، نائب الرئيس الأول، إدارة "التكاليف والتأمين وأجور الشحن" في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى "بيرو فيريتاس": "إن بيرو فيريتاس تدعم وتعزز التنوع والمساواة والشمول في جميع إمكان العمل التابعة لها، وهي فخورة بالعمل وفقاً لقيمنا المتمثّلة في الانفتاح والشمولية. إن قوانا العاملة البالغ عددها 80 ألف موظف يعملون في 140 دولة، هي أثمن ما لدينا. نحن نؤمن بأن تنوع الأشخاص هو عامل تمكين حاسم لأداء الأعمال والابتكار والرفاهية في بيرو فيريتاس".

على صعيد آخر، تسعى "مؤسسة لوريال" باستمرار إلى تمكين المرأة من أجل تحديد مستقبلها وإحداث تغيير في المجتمع، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية: البحث العلمي والجمال الشامل والعمل المتعلق بالحفاظ على المناخ.

وعمل "برنامج لوريال - اليونيسكو من أجل المرأة في العلم" منذ العام 1998، على تمكين المزيد من العالمات من التغلب على المعوقات التي تحول دون التقدم والمشاركة في إيجاد الحلول للتحديات الكبرى التي يمرّ بها عصرنا، وذلك لما فيه مصحلة الجميع. ومن هذا المنطلق، دعم البرنامج على مدار 23 عاماً، أكثر من 3900 باحثة من أكثر 110 دول ومنطقة، وحرص على مكافأة التميّز في المجالات العلمية وإلهام الأجيال الشابة من النساء من أجل متابعة العلم كمهنة .

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