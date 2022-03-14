دبي – الإمارات العربية المتحدة: زارت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، جناح دولة فيتنام في إكسبو 2020 دبي.

واستمعت معاليها لشرح مفصل من القائمين على الجناح حول النموذج الذي طبقته فيتنام للاستفادة من تعدادها السكاني، والذي يعد ثالث أكبر تعداد في جنوب شرق آسيا وبين الـ 15 الأكبر عالمياً، في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، كما شمل الشرح تجربة فيتنام في التحول الرقمي الوطني الذي بدأته قبل عامين وتمكنت من الوصول إلى المرتبة 86 عالمياً من أصل 193 دولة حول العالم بحسب مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2020، وتهدف إلى الوصول ضمن الدول الـ 50 الأول في الترتيب عالمياً.

كما اطلعت معاليها على معلومات حول تطور دور المرأة في التنمية الاقتصادية في فيتنام، وتحولها إلى الشريك الأهم في قطاع ريادة الاعمال والاستثمار حالياً.

وخلال جولتها في الجناح أطلعت معاليها على أهم جهود دولة فيتنام في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامته، وتوسعها في زراعة الغابات وبالأخص غابات المانغروف التي تحمي سواحلها من تأثيرات تأكل الشواطئ.

وتمتلك فيتنام تنوعًا بيولوجيًا فريدًا وتحتل المرتبة 16 في العالم من حيث التنوع البيولوجي. حيث تضم العديد من اشكال وبيئات التنوع البيولوجي النباتي والحيواني حيث تضم مناطق الأراضي الرطبة، والغابات الاستوائية، وغابات المانغروف.

إلى ذلك يشكّل معرض إكسبو 2020 دبي منصة مهمة لتعزيز العلاقات والروابط في كافة المجالات والقطاعات، ما يعد انعكاساً للدور الحضاري والإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بهدف الإسهام في رسم مستقبل مشرق تنعم فيه الدول والشعوب بالخير والرخاء والازدهار.

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