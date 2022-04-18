الشيخ أحمد بن سعيد: " دانز ادارت المجال الجوي للحدث بكفاءة واقتدار "

محمد عبد الله أهلي: جسد المعرض ذروة قدرات دبي الفائقة في مجال الطيران المدني

إبراهيم أهلي: لعبت دانز دوراً حيوياً كشريك ومزود خدمات فنية لضمان نجاح الحدث

لعبت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) المزود العالمي لخدمات الملاحة الجوية ومراقبة الحركة الجوية في كل من دبي والإمارات الشمالية، دوراً حاسماً في أدارة المجال الجوي لاكسبو 2020 دبي على مدى ستة اشهر ، وبرهنت للعالم على الكفاءة العالية التي تتمتع بها دولة الإمارات في إدارة الفعاليات الضخمة.

وقد وفرت دانز عمليات سلسة وأمنة وخدمات مرنة لإدارة الحركة الجوية وحركات الطائرات وطائرات الهليكوبتر وعروض الطائرات دون طيار وحركات الشحن في كل من مطارات دبي وموقع الحدث. وقامت دانز بلعب دور المزود الحصري للترددات التي يتم استخدامها في مركز عمليات الحدث للتواصل مع طياري طائرات الهليكوبتر، وذلك بعد ان قامت بتحديث تصميم المجال الجوي بالكامل ليناسب الطلب خلال فترة انعقاد المعرض الذي استمر لستة أشهر.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة ورئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: "برهن نجاح اكسبو 2020 دبي على قوة المرونة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات وقدرتها على التعامل وجهاً لوجه مع التحديات وتنظيم أعظم معرض على سطح هذا الكوكب من خلال التصميم والمبادرات الفعالة."

وأضاف سموه: " لقد كان لدانز وظيفة حاسمة في الحفاظ على سلاسة حركة عمليات طائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار."

ومن جانبه، قال محمد عبد الله أهلي، الرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: "مرة أخرى أثبتت دبي جدارتها في أدارة حدث عالمي في مجال إدارة الطيران حيث شكل اكسبو 2020 لحظة تاريخية بالنسبة إلى دانز لأنه كان إنجازاً رائعا لمهمتنا التي تتلخص في تحويل الأجواء وزيادة القدرة والكفاءة والعمل كداعم حيوي للنمو الاقتصادي."

وأضاف: "لدينا القناعة بأننا ارتقينا إلى مستوى سمعتنا كمزود عالمي لخدمات الملاحة الجوية مع تمتعنا بثقافة التفكير المستقبلي وقوى عاملة متنوعة من خبراء الحركة الجوية. وفي واقع الحال، فإننا نتميز بالبحث والتطوير المميزين وبدمج التقنيات المبتكرة على صعيد إدارة الحركة الجوية، الأمر الذي تم التدليل عليه بوضوح أكبر خلال اكسبو 2020."

ومن جانبه قال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: "فخورين بالدور الذي لعبناه لضمان الإدارة السلسة للحركة الجوية، وبالتخطيط الجيد والكفاءة الممتازة والبنية التحتية القوية، تم إدارة الحدث بجدارة واقتدار، ما ساهم أيضاً في النجاح منقطع النظير للحدث. ونسجل وافر تقديرنا للعمل الفعال الذي قام به موظفونا وفريقنا الفني".

وأضاف إبراهيم اهلي:" لقد قدمت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تدريباً فنياً شاملاً لشركاء المعرض الاستراتيجيين مثل شرطة دبي، ولموظفي مراقبة الحركة الجوية، وعروض الطائرات دون طيار، وواصلت تقديم هذا الدعم الفني خلال فترة المعرض الذي امتد لستة أشهر."

وقد أدى دمج مهبط المروحيات في مركز منطقة المعرض وبشكل مباشر ضمن منطقة نشاط الطائرات دون طيار، إلى جعل خدمات مراقبة الحركة الجوية التي قدمتها دانز أثناء فترة المعرض خدمات فريدة من نوعها، حيث لم يتم في أي مكان في العالم القيام بمثل هذه العمليات المعقدة ومراقبتها في المواقع المجاورة.

وكانت دانز قد حصلت على جائزتين من ادارة إكسبو 2020 دبي، تقديرا وتثمينا للدور الذي لعبته في إدارة الحركة الجوية لجميع الأنشطة ومهابط طائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء منطقة الحدث طوال ستة اشهر، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات ومقدمي الخدمات الفنية الآخرين.

وتسلم الجائزتين السيد إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وكان تصميم المجال الجوي قد تم بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، حيث كان المنظمون قد أخذوا بعين الاعتبار أن اكسبو 2020 دبي ومعرض دبي الجوي سيقامان بشكل متزامن، وعليه قامت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بتعديل تصميم المجال الجوي بغرض ضمان عمليات سلسة وآمنة للمروحيات وعروض الطائرات دون طيار، علاوة على العروض الجوية خلال معرض دبي الجوي في نوفمبر 2021، علماً أن طاقم عمل مركز العمليات قد تألف من مصممي المجال الجوي ومراقبي الحركة الجوية والخبراء الفنيين التابعين لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، الذين وقع على عاتقهم تنفيذ العمليات المعقدة.

كما كانت خدمة المروحيات خدمة أساسية لضمان الحركة السهلة والسلسة والآمنة للأشخاص، سيما كبار الشخصيات والموظفين الحكوميين من كافة أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وعليه كانت خدمات مراقبة الحركة الجوية التي قدمتها دانز بالغة الأهمية لضمان العمليات السلسة والآمنة لهذه المروحيات.

وقد قامت دانز بنشر العديد من الموظفين الفنيين، بالإضافة إلى العديد من الموظفين العاملين على مدار الساعة، في مركز الحدث بهدف ضمان تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية بشكل مستمر خلال الأشهر الست التي امتد عليها هذا الحدث الضخم.

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