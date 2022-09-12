69% نمو في عدد الأعضاء الجدد وأكثر من 72 ألف شركة جديدة بعضوية غرفة تجارة دبي في الفترة يناير- أغسطس 2022

- الغرير: الفترة المقبلة ستشهد زخماً إضافياً مع تطبيق مبادرات جديدة تدعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة، وتعزز دور وتنافسية الشركات العائلية وتستقطب شركات جديدة متعددة الجنسيات إلى الإمارة

177 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في أول ثمانية أشهر من 2022

12.7% نمو في عدد المعاملات الإلكترونية التي تخطى عددها 642 ألف معاملة

22.2% نمو في عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة لسلع بقيمة 1.33 مليار درهم

نمو يعكس نجاح جهود غرف دبي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة والتأثيرات الإيجابية لإعادة الهيكلة على بيئة الأعمال

دبي : في دلالة متنامية على استدامة نمو اقتصاد دبي، ونجاح جهود غرف دبي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة، أظهرت بيانات غرفة تجارة دبي، إحدى الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عن نمو بنسبة حوالي 69% في عدد الأعضاء الجدد الذين بلغ عددهم خلال الفترة يناير- أغسطس 2022 أكثر من 27,100 شركة جديدة مقارنةً بـ 16,032 شركة جديدة خلال نفس الفترة من 2021.

وارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 314 ألف شركة، مما يعزز مكانة الغرفة كإحدى أكبر غرف التجارة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودورها المتنامي في دعم بيئة الأعمال وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.

وكشفت غرفة تجارة دبي عن نمو قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الفترة يناير- أغسطس 2022 بنسبة 20.2% حيث بلغت قيمتها 771 مليار درهم، مقارنة بـ 147.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس قوة قطاع التجارة في الإمارة وإمكانات تجار دبي في تحديد الفرص في الأسواق العالمية. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة 476,937 شهادة، بنمو بنسبة 89.% مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس هذه المؤشرات مرونة غرف دبي وتأثير إعادة الهيكلة على نشاطاتها وقدرتها على خدمة مجتمع الأعمال بسلاسة وسهولة، حيث ترسخ هذه المؤشرات الدور الحيوي الذي تلعبه غرف دبي في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز تنافسية اقتصاد دبي وبيئة أعماله.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أي رسوم أو ضرائب) التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة خلال الفترة يناير- أغسطس 2022 حوالي 6742, دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 331. مليار درهم، بنمو بنسبة 22.2% مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الغرفة نمواً في عدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 12.7% خلال الفترة نفسها ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 642 ألف معاملة بما يعزز دور الغرفة في دعم التحول الرقمي والذكي في بيئة الأعمال.

وأشار معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى ان الارتقاء بتنافسية اقتصاد دبي هو الأولوية في المرحلة المقبلة، حيث يعتبر النموذج الاقتصادي للإمارة عامل استقطاب هام للشركات الناشئة والقائمة، معتبراً أن غرف دبي نجحت بعد اعتماد استراتيجيتها الجديدة في تطبيق مبادرات متنوعة أثمرت نمواً متزايداً في عدد الأعضاء، وتنوعاً في وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.

ولفت الغرير إلى ان الفترة المقبلة ستشهد زخماً إضافياً من قبل غرف دبي مع بدء الإعلان عن المبادرات المتنوعة التي ستكون تأثيراتها إيجابياً على القطاع الخاص وآدائه وتنافسيته العالمية، وخصوصاً في مجال دعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة، وتعزيز دور وتنافسية الشركات العائلية، واستقطاب شركات جديدة متعددة الجنسيات إلى الإمارة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.dubaichamber.com

تابعوا غرفة تجارة دبي على الروابط الالكترونية التالية:

www.facebook.com/dubaichamber www.twitter.com/dubaichamber http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/ www.youtube.com/DubaiChamberTV www.instagram.com/dubaichamber للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: ربى عبدالحليم مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة تجارة دبي هاتف: 2028450-4-971 + بريد الكتروني: ruba.halim@dubaichamber.com