يوقع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مذكرة تفاهم لدعم مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس بمشاركة الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " الايسيسكو" و عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية.

يقام حفل توقيع مذكرة التفاهم لدعم مشروع "الشهادات المهنية الدولية في التدريس" للمرة الأولى بمصر مساء يوم الثلاثاء 30 أغسطس داخل أحد الفنادق بجاردن سيتي بالقاهرة.ويستفيد منه على مدار ثلاث سنوات نحو 2000 معلم ومعلمة مصرية .



يشارك في دعم واطلاق مشروع الشهادات المهنية الدولية ثلاث جهات هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.

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