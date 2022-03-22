استجابة لدعوة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، قام بنك الطعام المصري ومؤسسة صناع الحياة بتنظيم قافلة لمدينة سيوة، لتوزيع المواد الغذائية اللازمة للمستحقين، بالإضافة لبعض التدخلات للأسر المستحقة، وذلك تحت إشراف اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح.



وانطلقت القافلة يوم 16 مارس وحتى يوم 19 من نفس الشهر لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية تتضمن 5 كليو من الأزر، و2 كيلو مكرونة، وفاصوليا، فول، جبنة، زيت، صلصة، كجزء من تعاون بنك الطعام المصري ومؤسسة صناع الحياة لإحداث تأثير على حياة المستفيدين.



قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن انطلاق القافلة لا يتوقف على تجهيز مواد غذائية لإرسالها للمستحقين وحسب، ولكنها ترجمة حقيقية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية التعاون بين المؤسسات لتوفير الخدمات كُلٌّ في تخصصه.والوصول إلى المستحقين من أهالينا المصريين في شتي أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى من أهم مقوماتها توفير غذاء صحى وامن للمستحقين.



من جانبه، صرح أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، بأن أهداف القافلة قد تحققت بالكامل، حيث استهدفت القافلة تنفيذ 53 سقف منزل وتوزيع عدد 260 شنطة مدرسية في مدينة مطروح ومدينة سيوة، بالإضافة إلى الكراتين الغذائية التي وفرها بنك الطعام المصري لتوزيعها على الأسر المستحقة.مشيرا إلي تنظيم متطوعى صناع الحياة مهرجان للأطفال الأيتام في أحد مدارس سيوة.



حيث قام 75 متطوع من متطوعي مؤسسة صناع الحياة مصر بتنفيذ الأنشطة السابقة على مدار يومين وبمشاركة بنك الطعام المصري وعدد 37 دليل للأحياء الخاصة بمدينة سيوة كجزء من المشاركة المجتمعية لأهالي مدينة سيوة.

#بياناتشركات

- انتهى -