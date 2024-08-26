دبي- الإمارات العربية المتحدة: احتفلت الجامعة البريطانية في دبي بمرور 20 عامًا على تأسيسها، حيث طرحت أول برنامج لها في عام 2004. تأسست الجامعة البريطانية في دبي ككيان غير ربحي بموجب القانون رقم 5 في عام 2003 من قبل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي. نشأت الجامعة من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والتجارية في بريطانيا ودبي لتصبح الجامعة البحثية الرائدة في المنطقة، وتسهل التعليم والتدريب والبحث على مستوى عالمي.

استقطبت الجامعة خبراء أكاديميين لتطوير برامج مصممة إقليميًا، بحيث تتحدى حدود المعرفة والفهم و تطور البحث. تستضيف مكتبة الجامعة البريطانية في دبي أكثر من 1800 أطروحة ورسالة لطلبتها، بينما يتجاوز بحث الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 1200 بحث مُفهرس في سكوبس.

تتطلع الجامعة البريطانية في دبي، وهي تحتفل بالعقد الثاني الناجح من تأسيسها، بفخر إلى عقود عديدة من المساهمات والتطوير والنجاح. على مدى السنوات العشرين الماضية، خرجت الجامعة البريطانية في دبي مئات من طلاب الماجستير والدكتوراه في مجالات التربية والهندسة والإدارة والأعمال والقانون وتكنولوجيا المعلومات، بينما تخرجت أول دفعة من طلاب البكالوريوس في عام 2022. تطرح الجامعة حاليا 7 برامج دكتوراة و10 برامج ماجستير و4 برامج جامعية بما في ذلك أول برنامج للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدخولها عقدها الثالث، ستظل الجامعة البريطانية في دبي وفية لمهمتها بأن تصبح المؤسسة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في التعليم العالي القائم على البحث مع تعزيز وتطوير مستوى عالٍ من التعليم وفتح آفاق جديدة بطرح برامج جديدة تساهم في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على المعرفة. وقد تم وضع الجامعة البريطانية في دبي مؤخرًا في المجموعة الأولى من حيث قابلية التوظيف والأهمية الجامعية وفي المجموعة الثانية لأفضل مؤسسات التعليم العالي في أحدث تصنيف لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

علق مدير الجامعة البريطانية في دبي، االبروفيسور عبد الله الشامسي، قائلاً: "أنا فخور جدًا بالجامعة البريطانية في دبي والتقدم الذي حققته على مر السنين. نحن سعداء لأننا تمكنا من تقديم برامج دراسات عليا فريدة تسلط الضوء على أهمية البحث وتقديم برامج جامعية حديثة لدرجة البكالوريوس مواكبة للتطور. نتطلع إلى إنجازنا التالي بتوسيع برامجنا ومرافقنا البحثية للعب دور رائد لرفع جودة البرامج المطروحة في مجال التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

الجامعة البريطانية في دبي مرخصة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حققت الاعتماد العالمي للجودة من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي .(QAA) يتضمن ضمان الجودة الداخلي لدينا عمليات تضمن أن تكون برامجنا وإنجازات طلابنا على قدم المساواة مع تلك التي تقدمها جامعاتنا الشريكة في المملكة المتحدة. تشمل هذه الجامعات جامعة إدنبرة وجامعة جلاسكو وجامعة مانشستر - وكلها من أفضل 100 جامعة في العالم.

نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي بموجب قانون حكومي رقم 5 في عام 2003 من قبل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم ، حاكم دبي

نشأت الجامعة من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والتجارية البريطانية ودبي لتقديم مساهمة فريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة . مؤسسو الجامعة هم مؤسسة آل مكتوم وهيئة دبي للتنمية والاستثمار (دبي القابضة الآن) ورولز رويس ومجموعة الأعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية ( غرفة التجارة البريطانية في دبي الآن) وبنك الإمارات دبي الوطني.

يدير الجامعة مجلس يتشكل كل ثلاث سنوات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وقد ساهم الدعم الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة البريطانية في دبي من خلال تحالفها مع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة في نجاحها. تشمل هذه الجامعات جامعة إدنبرة، وجامعة جلاسكو، وجامعة مانشستر - وجميعها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

الجامعة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن مؤهلاتنا معترف بها دوليًا من قبل UK ENIC كما حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA يتضمن ضمان الجودة الداخلي لدينا العمليات التي تضمن أن تكون برامجنا وإنجازات الطلاب على قدم المساواة مع تلك الخاصة بشركائنا من الجامعات في المملكة المتحدة.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات وعلوم الالحاسوب والأمن السيبراني. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني.

تعمل الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الرائدة بما في ذلك شريكها الرئيسي المساهم، مؤسسة صندوق المعرفة، وشركة أتكينز، ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئات الحكومية والهيئات المرتبطة بها في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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