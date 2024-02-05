المنامة، مملكة البحرين: أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم شركة فخرو للمطاعم، الشركة المالكة و المشغّلة لمطاعم ماكدونالدز في مملكة البحرين، من خلال برنامج زيادة الأجور، وذلك في إطار مبادرة دعم التطور الوظيفي للبحرينيين في سوق العمل التي أعلنت عنها تمكين في نوفمبر الماضي.

وسوف تقدم تمكين الدعم لزيادة أجور الموظفين البحرينيين حيث سيغطي ما نسبته 100% من الزيادة التي تبلغ نسبتها 20% من الأجر الحالي لكافة الموظفين البحرينيين لمدة عامين ضمن برنامج زيادة الأجور وبحسب آلية الدعم المحدثة للبرنامج، وذلك بهدف المساهمة في تطورهم الوظيفي. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للشراكة السابقة بين تمكين وفخرو للمطاعم حيث استفادت الشركة مسبقاً من البرنامج الوطني للتوظيف في توظيف عدد كبير من الكفاءات البحرينية.

وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): "تحرص تمكين على المضي قدمًا في التزامها بدعم الكفاءات الوطنية والمساهمة في بناء مستقبل واعد لها يلتقي فيه التطور الوظيفي بالأثر الاقتصادي، ولذا نعمل على تطوير الشراكات التي تدعم الطاقات البحرينية وتقدم الفرص لها في مختلف القطاعات. ونحن نعتز بما حققناه عبر الشراكة مع شركة فخرو للمطاعم إذ دعمنا زيادة أجور أكثر من 400 موظف بحريني في الشركة منذ عام 2016، ويسعدنا أن نشهد استمرار نجاحهم وتطورهم المهني من خلال برنامج التطور الوظيفي الجديد الذي تم إطلاقة مؤخرا".

من جانبه قال السيد عادل عبدالله فخرو، رئيس مجلس إدارة شركة فخرو للمطاعم: "كشركة بحرينية تعد من أكبر المستثمرين في قطاع المأكولات والمشروبات، نعتز بتكريمنا من قبل وزارة العمل لتحقيقنا من أعلى نسب البحرنة في القطاع الخاص. ونشكر تمكين على دعمها المستمر للشركات التي تسعى لدعم الكوادر البحرينية. ويأتي هذا التعاون مع تمكين تعزيزاً لمساهمتنا المستمرة في دعم الكفاءات الوطنية وتأكيداً على التزامنا في إيجاد مسارات مهنية واعدة لموظفينا البحرينيين."

وقال السيد أحمد جاسر، المدير العام لماكدونالدز البحرين: "نعتز بما حققناه من نتائج إيجابية في خلق بيئة مهنية متطورة، وهو ما تؤكد عليه الجوائز والشهادات التي حصلنا عليها، لا سيّما فيما يتعلق بتميز بيئة العمل ودعم عمل المرأة. كما نحرص على منح الموظفين ساعات عمل مرنة مما يتيح للطلبة العمل معنا والحصول على خبرة عملية فيما يواصلون تحصيلهم العلمي. ونحن نتطلع إلى الأثر الكبير الذي سيعود به هذا التعاون مع تمكين على موظفينا وتطورهم المهني."

والجدير بالذكر أن قطاع خدمات الطعام في مملكة البحرين قد شهد تطوراً ملحوظاً من حيث تقديم المفاهيم الجديدة في السوق المحلي والتي تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء، بالإضافة لتبني التكنولوجيا عن طريق المطابخ السحابية، والتي تقدم فرص واعدة للنمو في هذا القطاع نتيجة لتغير سلوكيات المستهلكين وتوجههم نحو الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات التوصيل حيث يتوقع نمو هذا المجال بنسبة 30% بين الأعوام 2024 و2029. كما تم تقدير حجم سوق خدمات الطعام في البحرين بحوالي 0.95 مليار دولار في عام 2024.

هذا وتتماشى هذه المبادرة مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

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