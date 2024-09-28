دبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتضن جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية المشارك في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، نحو 20 شركة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة ومعالجة المياه.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. ويقام "ويتيكس" هذا العام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتمل المعرض على 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض "ويتيكس": "يسهم "ويتيكس" في توسيع الآفاق الرحبة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويدعم المعرض توجهات البلدين الصديقين التي تولي أهمية بالغة للابتكار وقطاعات المستقبل والقطاعات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام، وإحداث تغير إيجابي يلبي تطلعات الدولتين إلى مستقبل محايد للكربون، ويدعم جهود العمل المناخي وانتقال الطاقة."

من جهته، قال سعادة الكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "مع تزايد وضوح تداعيات التغير المناخي في جميع أنحاء العالم، من المهم جداً، ليس فقط بالنسبة للحكومات، ولكن أيضاً للشركات أن تسعى لإيجاد حلول لمواجهة هذا التحدي العالمي. وفي هذا الصدد، تحتل موضوعات الطاقة المتجددة والاستدامة مركز الصدارة. أنا سعيد للغاية لأن الشركات الألمانية رائدة في هذه المجالات. ونتطلع إلى مشاركة عدد متزايد من العارضين الألمان لإبراز تقنيات رائدة ومتطورة في معرض "ويتيكس" 2024."

وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وألمانيا أكثر من 29.3 مليار درهم إماراتي (8 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022. وساهم موقع دبي الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية العالمية في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل بين الشركات الألمانية، حيث توفر الإمارة وصولاً سهلاً إلى أكثر من 2.2 مليار مستهلك، وتعد بمثابة بوابة للشركات في ألمانيا وأوروبا التي ترغب في توسيع نطاق حضورها عالمياً.

عن معرض ويتيكس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية. يعد المعرض فرصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال الوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة السادسة والعشرين من معرض ويتيكس من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

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