مراكش، المغرب، وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع دولة رئيس الوزراء وزير الدولة المكلّف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون في جمهورية ‫إفريقيا الوسطى السيد فيليكس مولوا، اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدّم من الصندوق بقيمة 20 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروع إنجاز عدد من المشروعات ضمن برنامج إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى. وجرى التوقيع على هامش ‫الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استمرارًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، إذ قدّم الصندوق قرضاً أول بقيمة 77 مليون دولار لتمويل المشروع نفسه.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال أعمال مطار العاصمة بانغي، والذي سيسهم بشكل حاسم في مسار تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل للسكان المحليين، وتحسين حركة الملاحة في المطار.

ويسعى هذا المشروع أيضاً إلى إنشاء وتجهيز مستشفى في العاصمة بسعة 250 سريرًا طبيًا لسد احتياجات الجمهورية من الخدمات الصحية والإسهام في الحد من وفيات الأمهات والأطفال الحديثي الولادة. كما سوف يضطلع بدور رئيس يتمثل في تحسين توفر الرعاية الصحية وجودتها للسكان المحليين، بشكل يضمن إمكانية وصول نسبة أكبر منهم إليها.

وتسهم اتفاقية القرض التنموي في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى الهدف التاسع، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ تأسيسه في عام 1974، أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة في أفريقيا، بقيمة إجمالية تتجاوز 10.7 مليار دولار، كجزء من التزامه دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية حول العالم. ويمثل ذلك 57.06 بالمائة من إجمالي تمويل الصندوق في البلدان النامية حول العالم. وفي أفريقيا الوسطى، قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل خمسة مشاريع تنموية تزيد قيمتها عن 109 ملايين دولار أمريكي، مسهماً في تطوير مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي.

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