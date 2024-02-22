الجناح: نحرص دائما على توفير أفضل العروض الحصرية المصممة خصيصاً لتلبي احتياجات العملاء

- التميز وتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء يعد جزءاً رئيسياً من ثقافة بنك الكويت الوطني

يحرص بنك الكويت الوطني دائماً على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت الاستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن منح عملائه خصمًا حصريًا بقيمة 20% على منتجات «إكسايت» للإلكترونيات، وذلك بمناسبة احتفال الكويت بالأعياد الوطنية.

وبموجب هذا العرض سيتمكن العملاء من الحصول على خصم بنسبة 20% لدى «إكسايت» للإلكترونيات بحد أقصى 30 د.ك. لمرة واحدة خلال يومي 25 و26 فبراير الجاري الموافقين للعيد الوطني وعيد التحرير.

وسيكون العرض متاحا أمام العملاء عبر موقع وتطبيق إكسايت فقط، بشرط أن يكون الحد الأدنى للإنفاق 20 د.ك. من خلال بطاقات الوطني المؤهلة التالية:

بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية

بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية

بطاقة Visa Infinite KWT الوطني الائتمانية

بطاقة Visa Infinite الوطني-مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية

بطاقة Visa Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية

بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية

بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع

وبهذه المناسبة قال مدير منتجات البطاقات بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك بدر الجناح: «تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية، نحرص على أن نكون الأقرب دائما لعملائنا ونشاركهم فرحتهم، من خلال توفير أفضل العروض الحصرية المصممة خصيصاً لتلبي احتياجاتهم من مختلف الشرائح والأعمار، كما أننا نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات».

وأضاف الجناح: «لدينا علاقات راسخة مع كبرى المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، ونحن سعداء بالشراكة مع شركة «إكسايت» للإلكترونيات، والتي نسعى من خلالها إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء بما يمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات».

وأكد الجناح على أن التميز وتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء يعد جزءاً رئيسياً من ثقافة بنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أن البنك يتواصل باستمرار مع العملاء للوقوف على احتياجاتهم والاطلاع على رغباتهم، ومن ثم العمل على تلبية هذه الاحتياجات بتوفير أفضل الخدمات والعروض الحصرية بشكل يتجاوز توقعاتهم ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر رفاهية.

من جانبه أكد سليم حماد – مدير عام أول للتجارة الإلكترونية "صناعات الغانم" – أن التعاون مع بنك الكويت الوطني لتقديم هذا الخصم الحصري على منتجات إلكترونيات إكسايت بمناسبة الأعياد الوطنية يعكس التزامنا بتوفير قيمة استثنائية وخدمة ممتازة لعملائنا. من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تعزيز احتفال عملائنا بتحسين تجربة التسوق لديهم.

وتُعد بطاقات الوطني الائتمانية الحل الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العديد من المزايا ومنها برنامج مايلز الوطني وبرنامج مكافآت الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان وفرصة الدخول في سحوبات الوطني المتعددة.

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-انتهى-