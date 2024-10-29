دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت شركة هاي تك، الرائدة في مجال حلول إدارة الممتلكات الذكية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد جزءًا من مجموعة شركات فارنك، تحولًا نموذجيًا نوعياً من قبل متخصصي قطاع الضيافة من خلال اعتماد حل إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي (CAFM).

توفر حلول CAFM مثل حل CAFMTEK التي تعمل الآن على إحداث ثورة في إدارة المرافق، تحكمًا فعالًا في إدارة الأصول والمواقع والموارد مع إمكانية الوصول إلى لوحة معلومات في الوقت الفعلي وبالتالي توفر رؤية شاملة عبر منصة رقمية مركزية مخصصة، بحيث يمكن لإدارة الفندق وفريق العمليات الوصول إلى نظرة عامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بـزاوية 360 درجة لجميع أصول الفندق وممتلكاته.

وقد أصبحت الحلول مثل CAFMTEK تتكامل مع أنظمة إدارة المباني الحالية بالتزامن مع تحول المباني الجديدة إلى أكثر ذكاءً، مما يعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين والاستدامة.

إن نطاق العمل الذي يغطيه CAFM واسع النطاق الآن ويمكن أن يشمل الصيانة اليومية لمعدات المطبخ التجارية والميكانيكية والسباكة، وأنظمة الأمن، واستخدام الطاقة والمياه، فضلاً عن إدارة النفايات، كما يمكنه ضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة، وإدارة الري للمناظر الطبيعية في المواقع الفندقية الأكثر تعقيدًا، والتخطيط التشغيلي والمشتريات.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إيجاز، العضو المنتدب لشركة هاي تك: أظهرت دراسات مستقلة أن الفنادق يمكنها من خلال اعتماد برنامج CAFM خفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 20% وتحسين استخدام المساحة بنسبة تصل إلى 15%. ويعمل نظام CAFMTEK الخاص بنا على تمكين المتخصصين في قطاع الضيافة من تحقيق عائداً كبيراً على الاستثمار. كما سيدعم تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".

وقد قامت العلامات التجارية الكبرى للفنادق في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مثل أنانتارا وشيراتون وفور سيزونز وميلينيوم وويندهام وسويس أوتيل بدمج جوانب CAFMTEK في عملياتها، ومن خلال المراقبة والتحكم في تكييف الهواء ودرجة حرارة المياه والضغط وإعادة تدوير المياه الرمادية ونفايات الطعام، لا يدعم هذا فقط تجربة نزلاء متميزة باستمرار فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على جهود الاستدامة التي يبذلها الفندق، وهو ما يقدره الضيوف المهتمون بالبيئة، مع الميزة الإضافية المتمثلة في أنه يقلل أيضًا من تكاليف التشغيل.

في المتوسط، يتم إنفاق ما يقرب من 15% من إجمالي إيرادات الفندق على الطاقة والمياه والصيانة. لذا، بتطبيق ذلك على فندق في دبي يحتوي على 200 غرفة بمتوسط ​​إيرادات سنوية لكل غرفة متاحة تبلغ 415 درهمًا إماراتيًا، فإنه سيحقق أرباح تصل لحوالي 30 مليون درهم إماراتي من إيرادات الغرف وحدها، وفي هذه الحالة، ستبلغ تكاليف المرافق والصيانة 4.5 مليون درهم إماراتي، دون تضمين عمليات الأطعمة والمشروبات التي تستهلك الكثير من الطاقة والنفايات، فضلاً عن المرافق الترفيهية.

وأضافت إيجاز قائلة: "علاوة على ذلك، يمكن لحل CAFMTEK إدارة الصيانة التنبؤية، وتحديد أعطال الأصول والممتلكات، وطلب الأجزاء وتتبع الإصلاحات، مع توفير سجل كامل عبر الإنترنت، مما يجعل ميزانيات الفنادق أكثر دقة، مع الحد الأدنى من وقت التوقف".

نبذة عن شركة هاي تيك:

تعتبر شركة هايتك للخدمات (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitekservices.com

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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