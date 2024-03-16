سعيد الطاير: دور مؤثر لحملة "وقف الأم" في تغيير حياة ملايين البشر حول العالم

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.

فارس العطاء

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على المشاركة في الحملات الرمضانية، وقال: "حريصون على المشاركة في كافة المبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها فارس العطاء سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صاحب الأيادي البيضاء والرائد العالمي في إغاثة الملهوفين والمحرومين حول كافة بقاع الأرض، حيث تمثل هذه المبادرات رمزاً للتكاتف الإنساني، وعلامة فارقة في تغيير حياة ملايين البشر وتمكينهم من الحصول على مقومات الحياة الكريمة وعلى رأسها التعليم عبر توفير فرص مستدامة للأفراد والمجتمعات الأقل حظاً لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير امكاناتهم ومهاراتهم بما يعزز الاستقرار لديهم".

وأضاف معاليه: "فخورون في الهيئة بدعم حملة وقف الأم التي تكرم عطاء الأمهات وتستكمل النجاحات النوعية التي حققتها الحملات الرمضانية السابقة التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث سيكون لحملة (وقف الأم) دور مؤثر في الحد من المعاناة التي يعيشها الملايين حول العالم نتيجة غياب التعليم الجيد للجميع وهو التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم، ويقف عائقاً أمام تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ".

وتستخدم عائدات حملة "وقف الأم" في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).

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