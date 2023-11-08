بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 699.14 مليون درهم و252 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 679.83 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة النهده الثانيه تليها مبايعة بقيمة 22.45 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.66 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 62.49 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 199.45 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 241.35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 55.9 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 78.73 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 34.39 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 569.6 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 27.28 مليون درهم و90 رهونات فلل وشقق بقيمة 542.32 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 240.84 مليون درهم وأخرى في منطقة عود ميثا بقيمة 80.82 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 44 هبة بقيمة 98.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 14.91 مليون درهم.

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