سيجمع التعاون بين خبرات الصندوق ومنظومته الاستثمارية النوعية، وبين قدرات "آي سكويرد كابيتال" في مجال استثمارات البنية التحتية العالمية.

تتماشى مذكرة التفاهم مع أهداف إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير فرص الشراكة مع المستثمرين الدوليين ضمن محفظة الصندوق ومواصلة تعظيم القيمة لشركاته .

الرياض، أعلن صندوق الاستثمارات العامة و "آي سكويرد كابيتال"، الشركة العالمية المستقلة المتخصصة في إدارة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، اليوم توقيع مذكرة تفاهم، تبحث من خلالها " آي سكويرد " فرص الاستثمار في مجال العقارات والبنية التحتية الأساسية التي تعود ملكيتها للصندوق وشركات محفظته.

ويعتزم الطرفان بالتعاون مع شركات محفظة الصندوق، دراسة العديد من الفرص المتاحة في مجالي البنية التحتية الرقمية وأنظمة تبريد المناطق، بما يمثلانه من أهمية محورية لتطوير وتنمية القطاع العقاري. وتسعى "آي سكويرد كابيتال" إلى تخصيص استثمارات تصل إلى مليار دولار (بما يعادل 3.75 مليار ريال) لكل منهما، مع إمكانية التوسع لتشمل مجالات أخرى ذات صلة، ضمن محفظة الصندوق.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع أهداف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026 – 2030، التي تركز على الشراكة مع المستثمرين العالميين في العديد من الفرص ضمن محفظة الصندوق، وتعظيم القيمة لشركاته. وستسهم الشراكة في تسريع وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع، ومواصلة جذب رؤوس الأموال في مختلف الفرص الاستثمارية.

وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: "يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حزمة واسعة من المشاريع العقارية والبنية التحتية غير المسبوقة في العصر الحديث، مما يسهم في جذب كبار المستثمرين العالميين، وتعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة. وتجمع مذكرة التفاهم بين خبرات الصندوق ومنظومته الاستثمارية النوعية، مع قدرات "آي سكويرد كابيتال" وخبراته الطويلة في قطاع البنية التحتية".

وقال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة "أي سكويرد كابيتال": "تعكس مذكرة التفاهم الثقة المتبادلة بين "آي سكويرد كابيتال" وصندوق الاستثمارات العامة، وتدعم انتقالنا إلى مرحلة المساهمة الفعلية في تطوير وتنمية البنية التحتية، والمساهمة في رحلة نجاح المملكة والصندوق في هذا المجال، التي تمثل أحد أبرز التجارب الناجحة عالمياً".

وتمتلك شركة "آي سكويرد كابيتال" خبرات رائدة عالمياً في إدارة استثمارات البنية التحتية، وتضم استثماراتها العديد من القطاعات؛ بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبيئية.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل ضمن إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.

وتخضع الصفقات المحتملة الناتجة عن مذكرة التفاهم غير الملزمة المعلنة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات بما في ذلك دراسة الفرص من قبل الأطراف والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

نبذة عن آي سكويرد كابيتال

آي سكويرد كابيتال هي شركة عالمية رائدة في مجال استثمارات البنية التحتية، وتدير أصولاً بقيمة 60 مليار دولار أمريكي. تأسست الشركة عام 2012، وتطور حجم ونطاق أعمالها لتصبح واحدة من أكثر شركات الاستثمار تنوعاً في مجال البنية التحتية على مستوى العالم، حيث تستثمر في قطاعات الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية البيئية، والاجتماعية، بما يسهم في توفير الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص حول العالم. تضم محفظة الشركة أكثر من 100 شركة تعمل في أكثر من 70 دولة. يقع مقر الشركة الرئيسي في ميامي بالولايات المتحدة الامريكية، ولها مكاتب في أبوظبي، ولندن، وميونيخ، ونيودلهي، وساو باولو، وسنغافورة، وسيدني، وتايبيه. للمزيد من المعلومات،

للمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.isquaredcapital.com

التواصل الإعلامي

صندوق الاستثمارات العامة

عبدالله عبدالغني

aabdulghani@pif.gov.sa

Media@pif.gov.sa

آي سكويرد كابيتال

دومنيك ماكمولان/ صوفيا برويس

info@isquaredcapital.com

-انتهى-

#بياناتشركات