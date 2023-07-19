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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 577 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 530.36 مليون درهم و493 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة النهده الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الخبيصى وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 239.83 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 30.76 مليون درهم و98 رهونات فلل وشقق بقيمة 209.06 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخبيصى بقيمة 22 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 19 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 112.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 47.73 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 17.32 مليون درهم.
#بياناتحكومية
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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.