بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 577 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 530.36 مليون درهم و493 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة النهده الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الخبيصى وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 239.83 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 30.76 مليون درهم و98 رهونات فلل وشقق بقيمة 209.06 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخبيصى بقيمة 22 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 19 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 112.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 47.73 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 17.32 مليون درهم.

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