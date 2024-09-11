يشهد متحف الأطفال حالياً عرض مجسّم طبق الأصل من صاروخ "تان تان" الظاهر في القصة المصورة الشهيرة للكاتب هيرجيه التي يقرأها رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي في الصورة أدناه

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن استقبال عمل تركيبي رمزي ممثل في مجسّم طبق الأصل من صاروخ "تان تان" الذي حمله رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، خلال مهمته إلى الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية. ويجري عرض هذا المجسّم الآن إلى جانب مجسّم أكبر من صاروخ "تان تان" الذي حصل عليه المتحف على سبيل الإعارة من متحف الفنون الزخرفية في باريس. وقد حضر عملية تركيب المجسّم رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي، ومانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي؛ وفلورنس بيرتين، رئيس قسم المقتنيات الفنية في متحف الفنون الزخرفية في باريس؛ إلى جانب ممثلين رئيسيين من متحف اللوفر أبوظبي ومركز محمد بن راشد للفضاء.

يأتي هذا العرض المتوازي تأكيداً على نجاح التعاون بين متحف اللوفر أبوظبي ومركز محمد بن راشد للفضاء. ويُعد صاروخ "تان تان" في الواقع رمزاً قوياً للخيال الإبداعي كما يجسّد أهمية العلاقة بين استكشاف الفضاء في الحقيقة واستكشافه في الخيال. وكانت مغامرات تان تان على القمر، التي نُشرت في خمسينيات القرن العشرين، سابقة للهبوط الفعلي على القمر بحوالي عقدين من الزمان، كما كانت بمثابة تمهيد لاستكشاف الفضاء وتجسيد لجوهره قبل أن يصبح حقيقة علمية.

هل أنت مهتم باستكشاف الفضاء؟ لا تفوت فرصة استكشاف الصاروخ الذي سافر إلى الفضاء، وتعرف على التاريخ المذهل لسعي البشر لدراسة واستكشاف الكون، تفضل بزيارة متحف اﻷطفال في متحف اللوفر أبوظبي في شهر سبتمبر، واكتشف تلك اﻷغراض اﻷيقونية، وشارك في تلك المغامرة الرائعة ضمن معرض "مغامرات عبر الكون".

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