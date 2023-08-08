بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 433 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 744.62 مليون درهم و405 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 954.83 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 369 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 276 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الثانيه تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 4 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة السوق الكبير وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة القصيص الاولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 270.28 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 32.23 مليون درهم و76 رهونات فلل وشقق بقيمة 238.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة محيصنه الرابعه بقيمة 48 مليون درهم وأخري في منطقة الطي بقيمة 27 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 69.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 29.33 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم.

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