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المنامة، مملكة البحرين، أعلن مصرف البحرين المركزي عن منح شركة " ل2أو ش.م.ب. (م)" ترخيص شركة تمويل للعمل في مملكة البحرين.
وتعليقًا على هذا الإعلان، قال السيد عبد الله حاجي، مدير إدارة التراخيص بمصرف البحرين المركزي: «يسعدنا أن نعلن عن إصدار ترخيص لشركة تمويل جديدة في مملكة البحرين، حيث يعكس الترخيص جهود المصرف المستمرة لدعم تطوير قطاع الخدمات المالية والحفاظ على إطار رقابي سليم والتزام المصرف بتعزيز النظام المالي التنافسي".
والجدير بالذكر أن الشركة تهدف إلى تقديم منتجات تمويلية تساعد العملاء في الحصول على سيولة مستقرة لضمان استمرارية احتياجاتهم الشخصية أو التجارية.
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