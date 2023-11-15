بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 317 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 1.06 مليار درهم و215 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 453.43 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42.68 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 41.38 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 35.65 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 665.76 مليون درهم وثالثة في معيصم الثانية بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 144.52 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9.5 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 8.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 30.32 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 83.59 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 44.32 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 231.55 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 26.45 مليون درهم و98 رهونات فلل وشقق بقيمة 205.11 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 31.8 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبيه الرابعة بقيمة 18.02 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 299.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 103.4 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 60.55 مليون درهم.

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