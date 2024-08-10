دبي، الإمارات العربية المتحدة: قدم موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي 2,744 فكرة مبتكرة خلال النصف الأول من عام 2024 عبر منصة "أفكاري" الرقمية الداخلية المخصصة لتشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار، وتم تنفيذ %70 من الأفكار التي تم الموافقة عليها. وقد أسهمت الأفكار المعتمدة في تحقيق وفورات مالية بنسبة تزيد عن 34% مقارنة بالوفورات التي حققتها الأفكار المعتمدة خلال النصف الأول من عام 2023.

بلغ إجمالي عدد الأفكار التي استقبلتها الهيئة عبر المنصة منذ عام 2015 أكثر من 63,000 فكرة، وتؤدي أفكار الموظفين دوراً جوهرياً في دعم منظومة الابتكار والتطوير في خدمات الهيئة وتحقيقها أعلى مؤشرات التنافسية العالمية، بما في ذلك أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، وتوفير خدمات الشبكة من كهرباء ومياه بنسبة 100%، إضافة إلى توافر أهم خدمات الهيئة الرقمية بنسبة 99.99%.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالأفكار المبتكرة التي قدمها الموظفون عبر منصة "أفكاري"، مؤكداً أنها تعكس روح الابتكار التي يتميز بها موظفو الهيئة، وحرصهم على المساهمة في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف معالي الطاير: "نحرص على ترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفي الهيئة وجعلها ضمن الممارسات اليومية في العمل، من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة للإبداع، وتدريب الموظفين على التفكير بطرق علمية ومبتكرة. وننظم العديد من ورش العمل والبرامج المتخصصة على مدار العام، لتعزيز منظومة الابتكار، وتطوير خدمات الهيئة لمواصلة تحقيقنا أعلى مؤشرات التنافسية العالمية. ونلتزم بدراسة وتطبيق اقتراحات الموظفين واقتراحاتهم المبتكرة التي تسهم في تطوير الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا وشركائنا وموظفينا. ويعكس تفاعل موظفي الهيئة الإيجابي مع منصة "أفكاري" إدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم للارتقاء بالعمل الحكومي عبر مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات."

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي كانت أول جهة على مستوى العالم تحصل على شهادة الأيزو (56002:2019) في إدارة الابتكار عام 2019، الأمر الذي يرسخ مكانتها ضمن المؤسسات الأكثر تميزاً وابتكاراً على مستوى العالم. وتعد منصة "أفكاري" أول منصة إبداعية في حكومة دبي تطبق نظام إدارة الأفكار، حيث يمكن للموظفين التصويت والتعليق على أفكار زملائهم بطريقة تشبه مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكّن المنصة الهيئة من الاستفادة من الأفكار التي يقترحها الموظفون، وتوفير مستودع مركزي لإدارة الابتكار لضمان التحسين المستمر.

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