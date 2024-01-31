

دبي: أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية لعام 2023.

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية بلغت 2,650 مليون درهم لعام 2023 ، بزيادة قدرها 45,2٪ مقارنة بالعام السابق. وقد أدت المساهمة المتميزة في الإيرادات عبر صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، مدعومة بالنمو القوي للقروض، إلى زيادة كبيرة في صافي الربح. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة في السوق ظلت مرتفعة، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات. حافظت الأنشطة الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجابياتها، مدعومة بالنشاط التجاري المحلي غير النفطي القوي، ومن المتوقع تحقيق أداءً قوياً في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومزيداً من النمو في عدد الأشخاص والشركات القادمين إلى الدولة.

نتائج العام 2023:

o بلغت الأرباح الصافية 2,650 مليون درهم مرتفعة بنسبة 45,2% مقارنة بالعام السابق

o توزيعات أرباح نقدية مقترحة قياسية بنسبة 44,38%

o ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 4,938 مليون درهم بنسبة 29,5% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات

o بلغت المصاريف التشغيلية 1,228 مليون درهم، مرتفعة بسنبة 23,2%

o بلغت الأرباح التشغيلية 3,710 مليون درهم مرتفعة بنسبة 31,8%

o بلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 1,060 مليون درهم مرتفعة بنسبة 7,0%

كما في 31 ديسمبر 2023:

o حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15,95% ، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,81% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12,54%

o ارتفع إجمالي القروض بنسبة 11,6% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 88,9 مليار درهم

o بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,25%، مرتفعا بمقدار 16 نقطة أساس مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022

بيان الدخل

ارتفع إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 4,938 مليون درهم بزيادة قدرها 29,5%، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 33.4% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والنمو في إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 20,4%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 1,228 مليون درهم ، وكانت الزيادة مدفوعة بالاستثمارات في التحول الرقمي ونمو الأعمال وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي والحوكمة. وظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة عند 24.87%.

بيان الدخل (مليون درهم) 2023 2022 YoY Var Q4 23 Q3 23 QoQ Var

صافي دخل الفوائد 3,570 2,676 33.4% 916 885 3.5%

الإيرادات التشغيلية الأخرى 1,368 1,136 20.4% 306 369 (17.1%)

إجمالي الإيرادات 4,938 3,812 29.5% 1,222 1,255 (2.6%)

المصاريف التشغيلية 1,228 997 23.2% 347 302 14.9%

الربح التشغيلي 3,710 2,816 31.8% 875 953 (8.2%)

صافي خسائر انخفاض القيمة 1,060 991 7.0% 161 243 (33.7%)

صافي الأرباح 2,650 1,825 45.2% 714 710 0.6%

الميزانية العمومية

بلغ اجمالي الموجودات 129,0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مرتفعا بنسبة 11% مقارنة بـ 116,2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 83,3 مليار درهم بنسبة 11,5% مقارنة بـ 74,7 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت ودائع العملاء 88,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مرتفعة بنسبة 8,9% مقارنة بـ 81,1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49,6% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94,4%.

الميزانية العمومية (مليون درهم) Dec 23 Dec 22 YoY Var Dec 23 Sep 23 QoQ Var

القروض والتسليفات- بالإجمالي 88,874 79,620 11.6% 88,874 88,478 0.4%

مخصصات انخفاض القيمة 5,561 4,900 13.5% 5,561 5,375 3.5%

القروض والتسليفات- بالصافي 83,313 74,720 11.5% 83,313 83,103 0.3%

إجمالي الموجودات 128,987 116,187 11.0% 128,987 126,237 2.2%

ودائع العملاء 88,287 81,074 8.9% 88,287 86,442 2.1%

حقوق المساهمين 15,781 13,882 13.7% 15,781 14,951 5.6%

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6,46% مقارنة بـ 6,73% كما في نهاية 2022.

بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 1,060 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسية بـ 337 نقطة أساس لتصل إلى 83,26% (31 ديسمبر 2022: 79,89%) ونسبة 120,96% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. في حين بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5,561 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2023 (ديسمبر 2022: 4,900 مليون درهم).

السيولة وكفاية رأس المال

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,25% كما في 31 ديسمبر 2023 (ديسمبر 2022: 87,09%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.

حافظت نسب كفاية رأس المال لبنك دبي التجاري على قوتها حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15,95% ، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,81% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 12,54% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.

المؤشرات الرئيسية (%) 2023 2022 YoY Var

(bps) Q4 23 Q3 23 QoQ Var

(bps)

العائد على حقوق الملكية 21.23% 15.99% 524 21.99% 23.13% (114)

العائد على الموجودات 2.16% 1.58% 58 2.24% 2.28% (4)

كفاءة التشغيل 24.87% 26.14% (127) 28.36% 24.04% 432

القروض المصنفة 6.46% 6.73% (27) 6.46% 6.49% (3)

تغطية المخصصات 83.26% 79.89% 337 83.26% 80.60% 266

القروض والتسليفات إلى الودائع 94.37% 92.16% 221 94.37% 96.14% (177)

التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.25% 87.09% 16 87.25% 87.23% 2

كفاية رأس المال 15.95% 16.04% (9) 15.95% 16.80% (85)

الشق الأول لرأس المال 14.81% 14.90% (9) 14.81% 15.65% (84)

الشق الأول لرأس المال المشترك 12.54% 12.40% 14 12.54% 13.34% (80)

التصنيفات الائتمانية

Agency Rating Outlook Date

Fitch Ratings A- Stable Nov-23

Moody's Baa1 Stable Oct-23

لمحة عامة عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري في دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1969 وهو شركة مساهمة عامة.

إن أسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بأغلبيتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها 20% مملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وتزيد القوى العاملة في البنك عن 1,100 موظفا. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية والإسلامية لعملائه من المؤسسات والشركات التجارية والأفراد من خلال شبكة أفرع مكونة من 14 فرعا. ويستثمر البنك في شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 167 جهازا.



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