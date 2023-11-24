يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 يوم عمل عن بعد لموظفي الجهات الحكومية في دبي

دبي، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن عطلة اليوم الوطني الــ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، للهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي، ستبدأ من السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

كما تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 يوم عمل عن بعد لموظفي الجهات الحكومية في دبي، باستثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بتظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطراد خلال أيام العطلة.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.

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