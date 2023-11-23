الإمارات العربية المتحدة: اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة من السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

كما تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 يوم عمل عن بعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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